Globální oteplování podle vědců ztěžuje přežití lachtanů antarktických

Karel Zvářal 12.12.2021 08:54 Reaguje na Vladimir Mertan

Jj, kromě drancování moří člověkěm je to též přítomnost kosatek v polární oblasti, kterým se oteplováním otevírá cesta k nevídaným zdrojům potravy. Některých druhů žraloků jsou jednotky procent nedávných stavů, a to jen kvůli uřezání ploutví do asijských kuchyní... Prostě ten antropocén proniká i do oceánů, a člověk jakožto nejrafinovanější a nenasytný predátor si bere svůj lví podíl. Také ochrana predátorů nahrává ubývání tučňáků a lachtanů. Pokud se sečtou oba vlivy, můžeme během pár desetiletí se dočkat zcela jiného obrazu ekosystému.

