Greenpeace: Stažení žaloby kvůli Turówu by bylo velkou porážkou Česka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Grzegorz Broniatowski / Grzegorz Broniatowski / Greenpeace Pokud by polské úřady verdikt nerespektovaly, může soud na žádost Evropské komise vyměřit zemi vysoké pokuty.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Případné stažení žaloby na Polsko kvůli dolu Turów by podle ekologické organizace Greenpeace ČR bylo velkou porážkou České republiky. Upozornila na tweet kanceláře polského premiéra Mateusze Morawieckého, podle kterého dohoda mezi zeměmi předpokládá dlouhodobé projekty, do nichž by polská strana měla investovat 45 milionů eur (zhruba 1,15 miliardy korun).

Morawiecki v pondělí řekl, že Polsko nezastaví těžbu v uhelném dole Turów, jak na žádost Česka nařídil Soudní dvůr Evropské unie. Podle polského premiéra by přerušení prací v dole a provozu sousední elektrárny bylo "ekologickou a energetickou katastrofou". České ministerstvo životního prostředí v pondělí po jednání mezi oběma stranami uvedlo, že Polsko předběžně souhlasilo s předloženým návrhem řešení.

Kancelář polského premiéra dnes ráno uvedla, že dohoda s Českem předpokládá projekty, které bude Polsko spolufinancovat. V částce jsou zahrnuty výdaje ze státního rozpočtu, ale i místních samospráv a společnosti PGE, která důl vlastní.

Podle Nikol Krejčové z Greenpeace Polsko vždy odmítalo přistoupit na české požadavky a není důvod věřit, že by nyní postoj změnilo. "Stažení žaloby by tak znamenalo porážku v očích českých občanů a především místních lidí, kteří ztrácejí vodu kvůli těžbě a kteří čelí každodennímu hluku a prachu z přibližujícího se dolu," poznamenala.

Znamenalo by to podle ní také porážku v Polsku, které kauzu komunikuje jako českou svévoli. "A za třetí by to znamenalo prohru i u ostatních států EU, u Evropské komise, Evropského parlamentu, Soudu Evropské unie a evropských úřadů, z nichž by tento nelogický a absurdní krok nikdo nepochopil," dodala.

Soudní dvůr EU minulý týden rozhodl, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu v dole Turów. Vyhověl tak české žádosti o vydání předběžného opatření. Zákaz těžby bude podle soudu platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu do roku 2044.

Pokud by polské úřady verdikt nerespektovaly, může soud na žádost Evropské komise vyměřit zemi vysoké pokuty.

"Má-li spor skončit dohodou, je naprosto klíčové, aby se těžba nesměla nadále přibližovat českému území - jedině tak lze doufat, že hladina spodní vody nebude nadále klesat. Časové omezení těžby nejdéle do roku 2026 doprovázené spravedlivou transformací regionu musí být druhou podmínkou. Vyměnit 23 let těžby v našem sousedství za směšných 45 milionů eur by bylo jednoznačnou prohrou České republiky," uvedl Milan Starec, obyvatel obce Uhelná.

reklama