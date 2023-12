Guterres žádal na COP28 konec fosilních paliv, král Karel III. respekt k planetě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Palácio do Planalto / Flickr >Stejně důležité jako to, kdo na konferenci promluvil, je také to, kdo na ni nepřijel, upozorňují ale média. Dvěma nejviditelnějšími absentéry jsou americký prezident Joe Biden a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching, kteří vyslali jen své zástupce.

Dnešní svět čelí mnoha výzvám, z nichž největší je změna klimatu, která ovlivňuje všechny a všechno, řekl na začátek jednání na klimatické konferenci COP28 v Dubaji vůdce Spojených arabských emirátů Muhammad bin Zajd Nahaján jménem hostitelské země. Oznámil také zřízení nového fondu s 30 miliardami dolarů (670,5 miliard korun) na globální boj s klimatickými změnami. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k okamžitému ukončení spalování fosilních zdrojů energie. Britský král Karel III. vyzval ke společné usilovné práci a řekl, že doufá, že výsledek rozsáhlého klimatického summitu bude přelomový.

"Jsme velmi daleko od klimatických cílů stanovených v Paříži, ale stále ještě není pozdě," řekl Guterres. Země je podle něj velmi nemocná a jediný, kdo ji může vyléčit, jsou světoví státníci. Svět podle šéfa OSN musí dramaticky snížit emise skleníkových plynů a kompletně zastavit využívání fosilních zdrojů energie a přesunout se k obnovitelným zdrojům.

"Modlím se z celého srdce, aby COP28 byla dalším skutečným bodem obratu," řekl král Karel, který připomněl jednání klimatické konference v Paříži. Před osmi lety si tam světoví lídři stanovili cíl udržet oteplování "výrazně pod dvěma stupni" oproti předindustriální éře, lidstvo ale zatím podle expertů nepřijalo opatření dostatečná na to, aby tuto ambici naplnilo.

"Pokud rychle nenapravíme a neobnovíme ekonomiku přírody založenou na harmonii a rovnováze, která je naším hlavním živitelem, bude naše vlastní ekonomika a schopnost přežití ohrožena. Země nám nepatří, to my patříme jí," uzavřel svůj projev britský monarcha.

Stejně důležité jako to, kdo na konferenci promluvil, je také to, kdo na ni nepřijel, upozorňují ale média. Dvěma nejviditelnějšími absentéry jsou americký prezident Joe Biden a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching, kteří vyslali jen své zástupce. Navzdory obnovení bojů mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy se do Dubaje dostavil izraelský prezident Jicchak Herzog. Právě kvůli jeho účasti ale není přítomen íránský prezident Ebráhím Raísí, napsala agentura AFP.

