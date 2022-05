Země G7 chtějí do roku 2035 energii převážně z bezuhlíkových zdrojů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Skupina sedmi rozvinutých průmyslových zemí G7 chce do roku 2035 vyrábět elektrickou energii převážně z uhlíkově neutrálních zdrojů. Na závěr dvoudenního jednání ministrů energetiky a ochrany klimatu zemí G7 to prohlásil německý ministr hospodářství Robert Habeck. Zdůraznil, že je to poprvé, co se státy této skupiny k takovému závazku přihlásily.

"V roce 2035 by ve všech státech G7, a to je novinka, ke které se hlásí každá země skupiny, měl být energetický sektor převážně bezuhlíkový. Odchod od uhlí je společným cílem G7," řekl Habeck. Poukázal také na to, že některé státy, jako Británie, postupují v energetické transformaci rychleji než ostatní. Členy G7 jsou vedle Německa a Británie také Francie, Itálie, Japonsko, Kanada a Spojené státy.

"Německo se snaží být také rychlejší," řekl Habeck. Německá vládní koalice sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) chce do roku 2030 získávat až 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů a do roku 2035 až sto procent. Nyní tento podíl činí asi 40 procent. Německá koaliční smlouva počítá také s tím, že v ideálním případě by mohlo Německo přestat spalovat uhlí pro výrobu energie do roku 2030. Dosavadní plány přitom počítaly s rokem 2038.

