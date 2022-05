Handicapované čápy ve Zvířeticích v Bakově nad Jizerou nově snímá kamera

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Čapí hnízdo ve Zvířeticích v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku nově snímá kamera. Záběry na hnízdo, ve kterém žijí dvě samice a dva samci čápa bílého kvůli svému handicapu celoročně, mohou lidé sledovat na webu . Čápy s poraněním křídel přivezla do Česka pražská zoo ze záchranné stanice v Bulharsku, řekl spolumajitel Hrnčířského dvora ve Zvířeticích Michal Kořínek, který se o čápy stará.

Prvního čápa si po dohodě s pražskou zoo Kořínek přivezl před šesti lety, dalšího před třemi lety, loni přibyly dvě samice, aby vznikly dva páry. "V přírodě by zahynuli, v zoo by je zřejmě museli utratit, tak jsem se jich ujal," uvedl Kořínek. U čápů s poraněním křídel je podle něj velmi složité, aby přivedli na svět potomky. "Jednomu chybí půlka křídla, takže páření je pro ně téměř akrobatický výkon, mláďata zatím nemáme," doplnil. Hnízdění čápů, které mohou lidé pozorovat přes webkamery na desítkách míst v Česku, začíná v dubnu.

Kořínek zajišťuje postiženým čápům celoročně potravu. "Spotřebují skoro tři kila masa denně, nejraději mají kuřecí srdce," uvedl. Stravu pomáhají financovat známí a drobní sponzoři. V zimě u něj nocují ve zděném domku. Do hnízda, které je kvůli bezpečnosti jen zhruba metr a půl nad zemí, vede můstek, po kterém se mohou čápi přemísťovat do zahrady. Jedné uzdravené samici už se díky péči podařilo odletět do volné přírody. Podle Kořínka čekají na záchranu desítky čápů.

Více než polovinu hnízd v Bulharsku si čápi postavili na sloupech vysokého napětí, kde může nastat zkrat a hnízda se vznítí a shoří spolu s vejci nebo mláďaty. Záchranná stanice v bulharské Staré Zagoře, odkud jsou i ti zvířetičtí, už přijala téměř 300 čápů různého věku i handicapu. Některým museli amputovat křídlo nebo jeho část. Většinu z nich záchranáři po zotavení vypustili zpět do přírody, řada z nich má trvalé následky a bez lidské péče by zahynuli.

Česká společnost ornitologická díky dobrovolníkům mapuje čapí hnízda v Česku od roku 2014, kdy byl čáp bílý a čáp černý vyhlášen ptákem roku. Na Mnichovohradišťsku už byli čápi letos pozorováni v hnízdech v Žantově a Hoškovicích, neobsazená hnízda zatím zůstávají na Budách, v Koprníku, Žďáru, Doubravě a Suhrovicích.

Do Česka přilétají čápi v březnu, vybrat si mohou téměř z 1500 hnízd. První zpravidla přilétá samec, vlastní hnízdění začíná v dubnu. Na vejcích sedí čápi v průměru 33 dní. Další dva měsíce krmí mláďata.

