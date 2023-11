Hasiči od rána likvidují požár skládky v Ralsku, je mimo obydlené oblasti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Hasiči na Českolipsku likvidují od rána požár skládky odpadu v Ralsku na Českolipsku. Skládka leží u Svébořic mimo obydlené oblasti, řekl ČTK zastupující mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Přerovský. Před 08:30 se hasičům podařilo požár lokalizovat, teď postupně jednotlivé vrstvy rozebírají a dohašují. To podle Přerovského ještě nějakou dobu potrvá.

Požár na skládce byl na operační středisko nahlášen kolem 06:30. "Na místě zasahují jednotky z druhého stupně požárního poplachu, zasahujeme čtyřmi proudy, vodu dovážíme kyvadlově z čerpacího stanoviště. Povolali jsme na místo jednotku z Dobranova, která nám tady zřídí zázemí pro zasahující hasiče, bude to dlouhodobější zásah, tak abychom tu měli zázemí, aby se měli kde občerstvit," doplnil mluvčí.

Oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba 40 krát 40 metrů, plameny se podle Přerovského podařilo poměrně rychle uhasit, byly jen po obvodu. Teď je třeba skládku dohasit. "Spolupracuje tu s námi provozovatel skládky, takže nám to rozhrnuje a my hasíme. Je to ve svahu, takže to nemůžeme rozhrnout na plochu, ale musí se to postupně odebírat po částech a prolévat, je to hluboko," popsal zásah mluvčí. Předpokládá, že by během dopoledne mohl být požár uhašen.

