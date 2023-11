Hladík odmítl, že by se peníze z povolenek daly použít na zlevňování energií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Pro rok 2024 budou peníze z emisních povolenek stále příjmem státního rozpočtu, musí se pak ale vyjasnit, jak se využily.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) dnes odmítl, že by se peníze z emisních povolenek daly použít na zlevňování cen energií. ČTK dnes řekl, že tyto peníze jsou příjmem státního rozpočtu a dosud na výdajové stránce neměly svůj ekvivalent jako například daň z přidané hodnoty. To mění směrnice Evropské unie, podle které se od příštího roku bude muset dokládat, na jaké výdaje se příjmy z emisních povolenek využily.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, opoziční hnutí ANO nebo také Svaz průmyslu a obchodu chtěly z peněz z emisních povolenek financovat vícenáklady obnovitelných zdrojů. Tuto možnost dnes odmítl i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

"Emisní povolenky jsou dvojího druhu. Ty evropské jsou od roku 2019 zafixovány Babišovou vládou do Modernizačního fondu a používají se na investice. Pak jsou ty obchodovatelné emisní povolenky a ty do letošního roku, i příští rok, tekly celé do státního rozpočtu, jsou příjmem státního rozpočtu,“ řekl Hladík. "Ta změna je ta, že od 1. 1. 2024 ty emisní povolenky nemohou být použité jen tak, ale musí mít na té výdajové stránce jasně svůj účel a ten je popsán v (evropské) směrnici," doplnil.

Pro rok 2024 budou peníze z emisních povolenek stále příjmem státního rozpočtu, musí se pak ale vyjasnit, jak se využily. Ve výdajích státního rozpočtu se tak musí určit ty, které splňují podmínky směrnice. Může to být například investice do modernizace a snížení energetické zátěže budov nebo elektrifikace železnic. Platby za staré obnovitelné zdroje energie se podle Hladíka nebudou moct označit jako způsobilý výdaj.

"Tady někdo vzbuzuje chiméru, že existuje nějaký zdroj, ze kterého by se ty věci mohly platit. Takový zdroj neexistuje, jediným zdrojem by byl větší dluh státního rozpočtu," řekl Hladík. Peníze z povolenek jsou podle něj již nyní v rozpočtu.

Dokud Česko směrnici nepřijme, bude předkládání výdajů fungovat na základě dohody mezi ministerstvem životního prostředí, ministerstvem financí a Evropskou komisí.

"Od roku 2025 počítáme, že už budeme mít přijatou tu směrnici, to znamená bude i ve státní české legislativě aplikována. Bude existovat formální postup, jak se to má dělat už při sestavování rozpočtu,“ řekl Hladík. Dopředu se tedy při sestavování rozpočtu bude určovat, kolik z těchto peněz půjde třeba na provozní podporu obnovitelných zdrojů, kolik na investiční podporu, na dopravu nebo na bydlení.

