Hladík: Světové ekonomiky musí předložit strategie pro zmírnění změn klimatu

Česká republika bude na klimatické konferenci OSN COP28 prosazovat stejné pozice jako Evropská unie, zejména to, aby velké světové ekonomiky včas předložily své aktualizované vnitrostátně stanovené příspěvky a dlouhodobé strategie pro zmírňování změny klimatu. ČTK to napsal ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který se summitu ve Spojených arabských emirátech zúčastní společně s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou (STAN). Konference v Dubaji začíná ve čtvrtek. Koná se osm let poté, co světoví lídři v Paříži oznámili přelomovou dohodu o snaze omezit globální oteplování.

Konference, které by se mohlo zúčastnit až 70 000 politiků, diplomatů, akademiků, aktivistů či podnikatelů, by mohla přinést dohodu na postupném odklonu od fosilních paliv a vyjasnění plánů kolem fondu na odškodňování chudších zemí za dopady klimatických změn. Podle deníku The New York Times se rýsuje možná dohoda na nahrazení fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů. EU například prosazuje plán ztrojnásobit do roku 2030 kapacitu "čisté" energetiky, což v listopadovém společném prohlášení podpořily Spojené státy a Čína.

Podle Hladíka přináší letošní ročník summitu rozhodující okamžik v provádění Pařížské dohody, protože se budou poprvé vyhodnocovat závazky jednotlivých zemí, které určí další směřování v ochraně klimatu. "Z tohoto hodnocení vyjde konkrétní opatření v budoucnosti. Z pohledu České republiky by to mělo být například postupné ukončení využívání fosilních paliv v celosvětovém měřítku a konec jejich podpory, ztrojnásobení instalované kapacity energie z obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení míry zvyšování energetické účinnosti na globální úrovni," uvedl.

ČR bude prosazovat, aby se nejpozději v roce 2025 zlomil globální trend růstu emisí a aby celosvětově emise začaly klesat. "Evropa, Čína i Amerika dělá hodně pro snižování emisí CO2 i ostatních plynů, ale celkové emise světově pořád rostou," poznamenal Hladík. Ministr poukázal také na to, že konference by měla potvrdit, zda finanční podpora rozvojovým zemím dosáhla v minulém roce 100 miliard USD, k čemuž se v Paříži členské státy OSN zavázaly.

Mnohé země světa v uplynulých letech deklarovaly, že chtějí dosáhnout stavu čistých nulových emisí, přičemž EU jako celek si jako termín pro tento cíl stanovila rok 2050. Skutečnost je však podle OSN taková, že globální produkce skleníkových plynů stále roste, zatímco globální oteplování dosáhlo úrovně 1,2 stupně Celsia. Podle expertů lze katastrofální dopady klimatických změn odvrátit jen razantním omezováním využívání uhlí, ropy a plynu.

Sven Harling z organizace Climate Action Network (CAN) sdružující přes 1900 organizací s celého světa minulý týden na tiskové konferenci Greenpeace ČR poukázal na to, že největší množství emisí celosvětově vytvoří 20 největších ekonomik světa. Do takzvané skupiny G20 patří i EU, samostatně do skupiny patří Německo, Itálie a Francie. CAN Europe požaduje konec uhlí nejpozději v roce 2030, fosilních paliv do roku 2035 a ropy 2040.

COP28 potrvá nejméně do 12. prosince, při loňském ročníku se však jednání proti původnímu plánu protáhla a nelze vyloučit, že se tak stane i letos. Konference oficiálně začíná ve čtvrtek, série vystoupení premiérů a prezidentů je na programu od pátku.

