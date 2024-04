Hladík: V programu Oprav dům po babičce byla zatím vyplacena miliarda korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

O dotaci z programu na zateplení rodinných domů Oprav dům po babičce od jeho spuštění loni na podzim požádalo 1750 lidí a vyplacena byla asi miliarda korun. V pořadu Partie Terezie Tománkové na Primě to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Zájem o dotaci podle něj odpovídá předpokladům, v plánu je v blízké době mírná úprava pravidel. Lidé mohou na opravu domu získat dotaci až milion korun a výhodnou půjčku na spolufinancování.

Program by měl podle vlády fungovat až do roku 2030 a stát na něj chce dát celkem 40 miliard korun. S ohledem na to podle Hladíka zatím zájem ze strany žadatelů odpovídá původním předpokladům. "My jsme hovořili o zhruba 40 000 zájemcích do toho roku 2030, já si myslím, že to přesně odpovídá tomu, co jsme dopředu ohlásili," řekl.

Dodal, že plánovaná změna pravidel vychází z podnětů zájemců o dotaci a týká se podmínky, že žadatel může vlastnit jenom jednu nemovitost. To je podle ministra problém třeba pro lidi, kteří vlastní zděděný podíl v jiné nemovitosti, takže chce koncem dubna v tomto smyslu podmínky změnit.

Program v pořadu podpořila i místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (nestr. za ANO), ale upravila by pravidla, protože padesátiprocentní spoluúčast podle ní činí program pro mnoho lidí nedostupný, a to i s ohledem na případné vícenáklady často spjaté s rekonstrukcí. Hladík řekl, že k právě tomu slouží půjčka na až 25 let s úvěrem maximálně 3,5 procenta, která je součástí programu. Lidé podle něj navíc mohou získat i další dotace například na fotovoltaiku.

