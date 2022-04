Hnutí Duha vyzývá k investování do úspor a čisté energie namísto plynu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ekologické Hnutí Duha vyzývá k vyšším investicím do úspor a vlastní výroby čisté energie namísto financováno dovozu ruského plynu. Česko podle organizace od roku 2014 zaplatilo za dovoz zemního plynu z Ruska přes 200 miliard korun, naopak do zateplování domů či instalace solárních panelů a tepelných čerpadel šlo podle analýzy údajů z dotačních programů jen necelých 60 miliard korun.

Podle Hnutí Duha je nejvyšší čas přesměrovat peníze do domácí ekonomiky a místo dotování ruského režimu daleko více a rychleji pomáhat lidem v Česku s úsporami a vlastní čistou výrobou energií. Vláda a zejména ministerstvo průmyslu a obchodu však podle ekologické organizace stále nedělají dost. Proto Hnutí Duha zveřejnilo výzvu "Uber plyn".

Připojením se k výzvě mohou lidé podpořit zásadní řešení, které vláda zatím nepřinesla. Ministerstva by podle organizace například měla nastavit dotace na zateplování a solární panely tak, aby na ně dosáhli opravdu všichni zájemci. Pro panelové a bytové domy je třeba cílené poradenství a příspěvky domácnostem, které nedokážou platit navýšení fondu oprav. Dotace na zateplení domů je třeba odstupňovat a zvýšit pro nejchudší až na 95 procent, další zdroje přinesou bezúročné půjčky. Potřeba je tedy na pomoc potřebným rodinám investovat desítky miliard, dodalo hnutí.

"Od začátku ruské agrese proti Ukrajině před osmi lety jsme poslali více než třikrát více více peněz ruskému režimu než lidem v Česku na zateplování domů, solární panely na střechy či tepelná čerpadla. A situace se zatím nezměnila ani po začátku aktuální brutální invaze. Je čas to změnit. Vyzýváme vládu, aby rychle pomohla zejména chudým rodinám či seniorům se zateplováním domů a výrobou čisté energie, ale i přímo s vysokými účty za dodávky elektřiny, tepla či plynu," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Ministerstvo průmyslu by podle aktivistů mělo zavést kategorii sociálně zranitelného zákazníka a takovým lidem by pak stát pomáhal s placením nadměrných účtů za elektřinu, plyn či teplo. Stát by měl podle hnutí podporovat provoz nových fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic na komunální odpad a také větrných turbín.

Vláda by měla podle Hnutí Duha urychleně zajistit vznik nového energetického zákona,který umožní, aby si občané mohli jednoduše vyrábět čistou energii a srazit svoji závislosti na drahých dodávkách ze sítě. Sdílení elektřiny mezi sousedy i obcemi v regionu musí být snadné a dostupné, dodalo hnutí.

