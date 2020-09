Horkovod z Temelína má zpoždění, teplárna musí spálit víc uhlí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Blanka Štiková / Ekolist.cz Temelínské teplo by mělo pokrýt 30 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů.

Stavba horkovodu, jehož investorem je ČEZ, z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic, má zpoždění měsíce. Plán prvních dodávek tepla už v letošní topné sezoně se nestihne. Město České Budějovice, jediný akcionář budějovické teplárny, musí kvůli zpoždění nakoupit nové emisní povolenky na spalování uhlí za desítky milionů Kč. Dodávky tepla pro obyvatele ohrožené nejsou. Podle stavební firmy Tenza jí kvůli epidemii koronaviru chyběli zahraniční dělníci a práce zpomalilo i deštivé počasí.

Temelínské teplo by mělo pokrýt 30 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů. Horkovod dlouhý 26 kilometrů staví ČEZ za 1,44 miliardy od loňského března. Teplárně umožní asi o třetinu snížit spotřebu hnědého uhlí, klesnou i emise oxidu uhličitého. Na zpoždění prací upozornila Deník Mf Dnes.

"Dalším mimořádným faktorem bylo letošní deštivé počasí, které nám opakovaně zaplavovalo výkopy a omezovalo pohyb těžké techniky v podmáčeném terénu," řekla ČTK Barbora Vraná z firmy Tenza.

Podle zdrojů ČTK je Tenza v platební neschopnosti, protože neplatila některým dodavatelům a ti stavbu opustili. Vraná ČTK sdělila, že kvůli pomalejšímu tempu prací se posunuly i "platební milníky". "To se negativně promítlo do finančního toku na projektu. Nicméně na aktivitách společnosti se nic nemění. Intenzivně jednáme s investorem o úpravě platebních podmínek a s bankou o přizpůsobení financování," uvedla Vraná.

Průtahy potvrdil i ČEZ. S Tenzou jedná o časovém harmonogramu i financování. "Dodavatel nám oznámil zpoždění a rozvolnění prací v důsledku pandemie koronaviru. Intenzivně jednáme a rozsah zpoždění i obchodní záležitosti si upřesňujeme," řekl ČTK temelínský mluvčí Marek Sviták. Podle Vrané firmě sankce kvůli dopadům koronakrize nehrozí, protože smlouva o dílo na vznik těchto mimořádných situací pamatuje.

Zpoždění ovlivní provoz a ekonomiku teplárny, řekl ČTK primátor Jiří Svoboda (ANO). "Deadline, odkdy nastupují smluvní pokuty, je říjen příštího roku. Věřím, že tento termín bude splněn. Dopady to pro město má docela zásadní jako pro akcionáře teplárny, protože budeme muset spalovat více uhlí, než jsme předpokládali. To znamená, že budeme muset nakupovat i emisní povolenky. Výše dopadu bude v řádu desítek milionů," řekl.

Teplárna dodává teplo a teplou vodu do 29 000 domácností a 250 firem. "Tenze se nedaří zvládnout realizaci. Jako teplárna máme ve smlouvě i pokuty, které by musel platit ČEZ, pokud by nebyly dodávky v termínu, a ty pokuty jsou poměrně razantní, až 200 milionů korun. Myslím si, že ČEZ musí velmi rychle zareagovat," řekl ČTK člen dozorčí rady teplárny Martin Kuba (ODS).

Tenza dokončila stanici výměny tepla v Temelíně. Pracuje na přečerpávací stanici Obora a centrální předávací stanici v Budějovicích, nových halách, díky nimž se bude vracet voda do elektrárny.

Temelín dodá městu ročně díky horkovodu 750 terajoulů tepla, hlavně pro sídliště Vltava, Šumava, Máj a Pražské předměstí. Teplo by měl Temelín Budějovicím podle smlouvy poskytovat nejméně 20 let.

