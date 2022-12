Horolezci budou mít symbolický hřbitov na jizerskohorském Poustevníkově kameni

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Horolezci budou mít symbolický hřbitov na Poustevníkově kameni v Jizerských horách, slavnostně ho odhalí dnes dopoledne. Pamětní destičku tam budou mít průkopníci lezení v Jizerských horách a další význační lezci, kteří tam zanechali nějakou stopu, uvedl Zdeněk Melichar za horolezecký oddíl v Hejnicích.

"Kluci, co propagovali horolezectví v Jizerských horách, tak mají různě pomníčky a destičky neřízeně po Jizerkách, čemuž jsme chtěli zabránit a soustředit do jednoho místa," řekl Melichar.

Poustevníkův kámen horolezci podle něj vybrali po dohodě s Lesy ČR, které mají ve správě tuto část Jizerských hor. Důvodů pro vytvoření symbolického hřbitova na tomto místě bylo podle Melichara více. "Je to takový symbolický útvar v Jizerkách, je vysvěcený od pana faráře, je tam kříž, je tam krásný rozhled a je to dostupné i pro takovou tu starší generaci kluků, kterým je přes 80 let a chtěli by se tam podívat. A je to také na takovém místě, že když někdo přijde k Poustevníkovu kameni, tak to ani nevidí. To znamená, není to něco, co by tlouklo do očí a co by někoho urazilo," řekl Melichar.

Pamětní destičku tam zatím bude mít deset horolezců. Například Josef "Jozka" Čihula, po němž se jmenuje několik horolezeckých cest v Jizerských horách, nebo Čihulův kamarád Miroslav "Punťa" Machovič. Příliš dalších pamětních destiček na tomto symbolickém hřbitově horolezců v budoucnu zřejmě nepřibude. "Nemyslím si, že by to mělo být pietní místo, kde by mělo být třeba 50 destiček. Máme stanovená nějaká pravidla, kdo ji tam může mít. Někdo, kdo tady zanechal nějakou stopu. To znamená, má tady nějaké prvovýstupy, nějaké věže," dodal Melichar.

V Jizerských horách už jeden památník horolezců je. Jde o žulovou mohylu v Bedřichově, která připomíná tragický osud československé horolezecké expedice z roku 1970, kdy pod nejvyšší peruánskou horou Huascarán zahynulo všech 15 členů výpravy. Od roku 1971 se jezdí s přídomkem Memoriál Expedice Peru '70 na jejich počest závod běžkařů Jizerská 50. Část členů výpravy stála u zrodu tohoto mezinárodního závodu.

Asi nejznámější symbolický hřbitov horolezců v Libereckém kraji je u Mariánské vyhlídky v Českém ráji. Každoročně se tam koná vánoční bohoslužbu za zemřelé horolezce. Podle Melichara zatím nepočítají s tím, že by nějaké takové organizované akce pořádali na Poustevníkově kameni.

reklama