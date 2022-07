Hubáčková: Kůrovcové dřevo neovlivnilo rozsah požáru v Českém Švýčarsku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kůrovcová kalamita a její dopady neovlivnily rozsah požáru v Národním parku České Švýcarsko. Této hmoty je však v tamních lesích hodně a po uhašení bude problém ji prolít tak, aby nebyla nebezpečná. ČTK to řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Podle Hubáčkové se krizový štáb ministerstva neshodl pokud jde o zákaz vstupu do potenciálně rizikových lesních lokalit. Požár u Hřenska na Děčínsku se šíří třetí den. Zasaženo je území o rozloze až 1000 hektarů.

"Kůrovcová kalamita není na vině tomuto požáru ani této velikosti," řekla ČTK Hubáčková. Podle ní sice v národním parku zůstalo suché kůrovcové dřevo, a to i v nepřístupném terénu, odkud ho nebylo možné dostat, ale nehořelo tak rychle jako zdravé stromy. Podotkla, že oheň podporuje pryskyřice. Ministryně připustila, že množství hmoty, která se v lesích nachází, je problematické. "Bude problém to všechno potom uhlídat a tu hmotu nějak prolít, aby nebyla nebezpečná. To připouštím. Ale není to jenom o kůrovcovém dřevě," dodala.

Na dotaz, zda při vysokých teplotách nepřistoupit k rychlému a přísnějšímu zákazu vstupu do některých částí lesů, Hubáčková řekla, že je to citlivá otázka. Poznamenala, že hodně lidí chodí do lesů relaxovat. "Bavili jsme se o tom i na (...) krizovém štábu (ministerstva životního prostředí), kdy a jak je vhodné zakázat vstup do takových lokalit, nedošli jsme k definitivnímu závěru. Budeme sondovat, zda neexistuje, respektive chceme vyzkoušet, určitý systém, který by uměl identifikovat náznaky požáru," popsala ministryně.

Hubáčková připomněla, že Český hydrometeorologický ústav vydal minulý týden výstrahu, že kvůli vysokým teplotám a suchu hrozí nebezpečí požárů. "Neznáme samozřejmě příčinu, která způsobila tento požár, ale jednou z nich může být lidský faktor," doplnila ministryně. Policisté požár v Českém Švýcarsku vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle mluvčího krajské policie Dana Vítka se však k příčině požáru dosud nelze vyjádřit.

V Česku o omezení či vyloučení vstupu do lesa rozhoduje orgán státní správy, který má tuto oblast na starost. Mluvčí parku Tomáš Salov v pondělí serveru iDNES.cz řekl, že vedení parku bude řešit, zda se do budoucna neinspirovat na německé straně parku, kde je vyhlášen úplný noční zákaz vstupu do lesa.

Správa parku v důsledku požáru uzavřela pro turisty vstup do Hřenska, Mezné a Mezní Louky. Návštěvníci se nedostanou ani na Šaunštejn. Na místě je více než 400 hasičů. Ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda v podvečer ČTK řekl, že s ohledem na situaci se uvažuje o zákazu vstupu do celého národního parku. Rozhodne se o tom ve středu.

