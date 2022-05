Hubáčková: MŽP by mohlo navrhnout změnu zákona o nebezpečných odpadech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Z podnětů pro nový plán odpadového hospodářství by mohlo ministerstvo životního prostředí navrhnout změnu zákona, která by se týkala i nebezpečného odpadu. Příprava plánu začne letos, v běhu by měl být na začátku roku 2024 nebo 2025. ČTK to řekla Hubáčková po besedě se zástupci obcí na Berounsku. Byznys s nebezpečnými odpady označil jako problém ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erik Geuss, který ve středu oznámil, že do konce letošního roku odstoupí z funkce. K jeho odchodu Hubáčková řekla, že se teď nemá k čemu vyjádřit, rezignaci jí zatím nedoručil.

Ministerstvo podle Hubáčkové sleduje nespokojenost některých obcí s nakládáním nebezpečným odpadem. Teď spustí zpracování nového plánu odpadového hospodářství. "Už se připravujeme na tvorbu pracovních skupin," uvedla ministryně. Plán se zabývá například využitím odpadu, recyklací, skládkováním a dalším nakládáním s odpady. Platnost stávajícího plánu má končit v roce 2024.

Pracovní skupiny chce ministerstvo tvořit především s obcemi a pokud nasbírá podněty pro změnu zákona, tak je projedná. Změna podle Hubáčkové v legislativním procesu pro letošní rok není, ale neznamená to, že by tam nemohla přibýt.

"Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někde končí. My víme, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam není ta koncovka," řekl ve středu Radiožurnálu Geuss. Dodal zároveň, že se velmi obává, kde sudy s nebezpečným odpadem začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém než únik nebezpečných látek do Bečvy.

