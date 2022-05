Index: Počet srážek vozidel se zvěří stoupl od října do března o čtvrtinu

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixabay

Od loňského října do konce letošního března bylo na sledovaných tuzemských silnicích podle policejních dat 7225 srážek motorových vozidel se zvěří, což je meziročně o 25 procent více. Tyto nehody způsobily škody přesahující 330 milionů korun. Vyplývá to z aktuálních dat SRNA indexu, který vydává dvakrát ročně Generali Česká pojišťovna. Údaje má ČTK k dispozici.

Přestože to těchto dat nejsou započítané údaje z jižních a západních Čech, kde se tyto nehody systematicky již řadu let nevykazují tak, jako je tomu ve zbytku republiky, jde o nejvyšší číslo za zimní období od roku 2018. Nejvíce nehod motorových vozidel se zvířaty se ve sledovaném období stalo ve středních Čechách (1635), na Ústecku (1028) a na Vysočině (885).

Zimní období ukazuje, že proti létu je střetů se zvěří nepatrně méně. To reflektují i škody napříč kraji. Nejvyšší účty se vyplácí za nehody se zvěří vzniklé ve středních Čechách, jde o téměř 84 miliónů korun. Podle pojišťovny je to dáno i tím, že tento kraj má nejhustší silniční síť (9638 km). Co do absolutní výše škod ho následují Kraj Vysočina (49 milionů Kč) a Ústecký kraj (38,6 milionu Kč).

"Ve sledovaném období nedošlo v souvislosti se střety se zvěří ke smrtelné nehodě, po níž zůstávají škody na úrovni i desítek milionů korun. Přesto nehody se zvířaty přinesly jedno těžké a 33 lehkých zraněních,“ komentoval situaci Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.

Generali Česká pojišťovna denně s motoristy řeší zhruba 25 škod po střetu se zvířetem. Trvalý růst zde vykazují náklady nutné k opravě vozidel po takové nehodě. Průměrná škoda nyní dosahuje téměř 45 000 korun. "Následky menších nehod jsou obvykle řešené z připojištění střetu se zvěří, ty vyšší pak z havarijního pojištění,“ uvedl senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel v pojišťovně Patrik Nauš. Výjimkou podle něj nejsou případy, kdy účet za opravu vozidla dosahuje několika stovek tisíc korun.

I nadále platí, že až 80 procent sražené zvěře představují srny a srnci. "Do budoucna očekáváme, že by měly růst srážky s prasetem divokým," upozornil Bíl. Řidiči by se s nadcházejícím létem měli připravit i na kulminaci počtu srnčí zvěře u silnic, protože mezi červencem a srpnem se odehrává její říje. "Srnčí zvěř se pohybuje na relativně malém prostoru. Zvířata překračují komunikace poměrně často," podotkl Bíl.

Ze statistik vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Jsou to právě pozdní noční a brzké ranní hodiny, kdy počet střetů dramaticky roste. Absolutně nejhorší je celoročně období kolem 22. hodiny.

