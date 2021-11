Licence | Volné dílo (public domain) Foto | sarangib / pixabay.com Je to poprvé, co si třetí největší producent oxidu uhličitého na světě podobný cíl stanovil.

Indie chce do roku 2070 dosáhnout klimatické neutrality, oznámil na klimatické konferenci v Glasgow premiér Nárendra Módí. Závazek znamená, že země vyprodukuje pouze takové množství emisí skleníkových plynů, jaké bude sama schopna přirozeným způsobem spotřebovat. Podle agentury DPA je to poprvé, co si třetí největší producent oxidu uhličitého na světě podobný cíl stanovil.

Vědci podle agentury Reuters upozorňují, že pro odvrácení katastrofálních změn klimatu je zapotřebí dosáhnout celosvětově klimatické neutrality již o dvacet let dříve - v roce 2050. Ještě minulý týden indický premiér stanovit lhůtu pro dosažení klimatické neutrality odmítal.

Módí ve svém projevu na summitu uvedl, že jeho země je domovem 17 procent globální populace, na celosvětových emisích skleníkových plynů se však podílí jen pěti procenty. Premiér asijské země dále slíbil, že Indie do roku 2030 zvýší podíl obnovitelné energie ve svém energetickém mixu z 38 na 50 procent.

V boji proti změnám klimatu vyzdvihl význam změny životního stylu po celém světě. "Místo bezduché a zničující spotřeby potřebujeme uvědomělé a cílené využívání,“ uvedl s odkazem na chování spotřebitelů pokud jde o balení či stravování. "Takové chování milionů lidí může posunout boj proti klimatické změně o další krok dále," dodal.

Spojené státy, Británie a Evropská unie si stanovily uhlíkovou neutralitu na rok 2050. Čína a Saúdská Arábie jí chtějí dosáhnout v roce 2060. Kritici namítají, že bez hmatatelné akce již nyní nejsou tyto cíle splnitelné.

