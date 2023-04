Indonésie staví novou metropoli, má přispět k rozvoji oblastí mimo ostrov Jáva

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Baron Reznik / Flickr.com Ekologičtí aktivisté ale kritizují, že nová metropole dále zmenší plochu, na které žijí ohrožení živočichové jako orangutani, a vezme domorodcům půdu, která je pro ně zdrojem obživy.

Šedesát procent hospodářství a populace Indonésie je v současné době soustředěno na nevelkém ostrově Jáva. Zbavit se „jávacentrismu“ a přispět k vyrovnanějšímu rozdělení ekonomického růstu a obyvatelstva by mělo nové město Nusantara vznikající uprostřed džungle na ostrově Borneo, jež má v budoucnu převzít od Jakarty roli administrativní metropole souostroví.

Slavnostní ceremoniál k otevření nového hlavního města je plánován na 17. srpna 2024, tedy na den, kdy Indonésané slaví Den nezávislosti. "V příštím roce by mělo ve městě žít 100 000 lidí, do roku 2045 by měla mít Nusantara téměř dva miliony obyvatel," řekl ČTK a České televizi předseda úřadu pro novou metropoli Bambang Susantono na středeční prezentaci projektu v Jakartě.

Susantono uvedl, že centrální poloha nové metropole by měla přispět k většímu rozvoji okrajových částí Indonésie, které za ostrovem Jáva zaostávají. "Chceme zajistit udržitelnější růst a sociální rovnost," prohlásil.

Pokud vše půjde podle plánů indonéské vlády, HDP provincie Východní Kalimantan, kde se Nusantara staví, by mělo do roku 2045 vzrůst trojnásobně. Výstavba nového města by také měla ulevit Jakartě, která se potýká s přelidněností, špínou, smogem a častými ničivými záplavami.

V první fázi v příštím roce by se mělo do Nusantary přesunout asi 17 000 státních úředníků, policistů a členů armády. Bydlet tam bude rovněž na 30.000 dělníků, kteří město budují, zbytek budou tvořit místní obyvatelé. Nusantara bude již v této fázi plně funkční, budou zde zdravotnická, vzdělávací či kulturní zařízení, uvedl předseda úřadu pro novou metropoli Susantono.

V definitivní podobě má být Nusantara rozlohou čtyřikrát větší než Jakarta, pouze 25 procent má být ale zastavěné území, zatímco 65 procent města by měl tvořit uměle vypěstovaný tropický les. Obyvatel by nemělo být víc než dva miliony, tak aby nebyla narušena rovnováha s přírodou, prohlásil Susantono. Indonésie rovněž slibuje, že Nusantara bude do roku 2045 uhlíkově neutrální, jako první indonéské město.

Ekologičtí aktivisté ale kritizují, že nová metropole dále zmenší plochu, na které žijí ohrožení živočichové jako orangutani, a vezme domorodcům půdu, která je pro ně zdrojem obživy.

Susantono na dotaz českých novinářů na tuto kritiku řekl, že indonéské úřady spolupracují s mezinárodními organizacemi, jako je Světový fond na ochranu přírody (WWF), aby zajistily, že projekt bude v souladu s přírodou. Pracují také na opětovném zalesňování oblasti a kromě jiného zřídí na jednom z ostrovů, které budou součástí města, rezervaci pro staré orangutany, například ze zoologických zahrad, které již nelze vrátit do volné přírody.

