Inspektoři se zabývají podnětem ohledně kácení stromů v Krušných horách

Petr 13.4.2023 19:49 Reaguje na Slavomil Vinkler

Cenné jsou úplně všechny lesy - hlavně jako stabilizátory klimatu a vodního režimu.

A vědí to všichni, kromě vás. Vy asi jediný stále toužíte lesy v podstatě likvidovat - tedy ředit, nechat vypást zvířaty a přeměňovat na lesostep. A to by byl s naší zemí, krajinou a přírodou ámen. Dostali bychom se na nevratnou spirálu zmenšování vegetačního pokryvu a vysychání krajiny, jaká proběhla na jihu Evropy.

