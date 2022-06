Intersucho: Deštivý červen zmenšil rozsah sucha v ČR, řekám ale voda chybí

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Poměrně deštivé červnové počasí na většině území Česka dokázalo doplnit v půdě do jednoho metru vodu na normální či jen mírně podnormální úroveň. Oblasti zasažené suchem se výrazně zmenšily a zasahují Podkrkonoší, střední Polabí a východní část Středočeského kraje. Výrazně ustoupilo sucho v jižních Čechách, Poohří či na Hané. Vyplývá to z mapy, kterou dnes ráno zveřejnili vědci, kteří pracují na projektu Intersucho. Jelikož však sucho na jaře bylo dlouhé a výrazné, na doplnění vody v řekách deště stále nestačí a průtoky zůstávají podprůměrné. Téměř veškerá voda, která se nevypařila, se vsákla do půdy a využily ji rostliny.

Hodně srážek v posledních dnech dostaly podle webu Morava a Slezsko a jižní Čechy. Naopak severozápadním Čechám se deště spíše vyhýbaly. Pro polní plodiny a například i pro ovocné stromy jsou současné srážky vítané, protože v této době se tvoří zrno a postupně roste i ovoce. Plodinám, které sucho nestihlo zničit, voda pomůže. Mnohde však přišel déšť pozdě, protože leckde už obilí zaschlo a zemědělci museli zaorávat, nebo počítají se snížením výnosů v desítkách procent.

Míru sucha určují vědci jako poměr aktuální zásoby vody v půdě proti průměru z let 1961 až 2010. Neznamená to tedy, že by například na suché jižní Moravě byl dostatek vody, ale současná situace se nijak nevymyká z dlouhodobého průměru.

Jak se bude míra sucha vyvíjet v příštích dnech, je podle webu obtížné předpovědět, protože počasí v nejbližších deseti dnech má být dynamické s přeháňkami či bouřkami. V takovém případě se srážky jen obtížně lokalizují a předpověď jejich intenzity se s každým novým výpočtem mění. V úterý to vypadalo, že příští týden přijde teplá vlna, kdy se teploty dostanou nad dlouhodobý průměr, ale podle informací společnosti Amper Meteo na twitteru ze středečního rána už modely teplou vlnu zploštily, teploty by se měly pohybovat na průměrných hodnotách a stále lze očekávat přeháňky a bouřky.

reklama