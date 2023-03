Intersucho: Zemědělci vstupují do jara s mírným deficitem vláhy proti průměru

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Do jara vstupují čeští zemědělci s mírným deficitem vláhy proti průměru z let 1961 až 2010. Podle jednoho z tvůrců projektu Intersucho Miroslava Trnky chybí v půdě do jednoho metru zhruba 20 až 40 milimetrů. Není to podle něj nic dramatického, ale na jižní Moravě a v části Poohří to už může znamenat horší podmínky pro vzcházení rostlin, řekl ČTK. Střednědobá předpověď zatím přináší spíše průměrné či nadprůměrné teploty a spíše podprůměrné srážky. Zásadní zlepšení situace se tak spíše nedá očekávat.

"Půda je zdánlivě dobře nasycena ve vyšších polohách, ale už je téměř rozpuštěný veškerý sníh. Ale je to relativně brzy. V nížinách je situace mírně horší než obvykle. Lehce znepokojivá je situace na jižní Moravě a v severozápadní Čechách, kde není velká zásoba vody a nebyl zde sníh," připomněl Trnka fakt, že v lednu a v únoru v těchto teplých oblastech prakticky nesněžilo a většina srážek opět spadla ve formě deště. Tato voda přitom poměrně rychle odtéká na rozdíl od sněhu, který se při tání postupně vsakuje do půdy.

Vědci hodnotí míru sucha v půdě do jednoho metru na základě poměru aktuální situace s průměrnou situací v letech 1961 až 2010.

V teplejších oblastech už je také nastartovaná vegetace, některé druhy ovocných stromů v nejbližších dnech rozkvetou. "Jaro přišlo o dva až tři týdny dřív. Zvětšuje se tak opět riziko, že noční mrazy mohou rostliny poškodit," poznamenal Trnka. Pro pěstitele především v teplých oblastech jde podle něj téměř o každoroční rutinu. Jarními mrazy v posledních letech poškodí téměř pravidelně menší či větší část úrody. Podle webu AgroRisk se riziko v příštím týdnu postupně zvyšuje, v úterý už platí v případě ovocných stromů pro celou republiku.

