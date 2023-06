Italský soud navrhl převézt medvědici, jíž hrozí utracení, do Rumunska

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Medvědice Gaia, označovaná také jako JJ4, která začátkem dubna podle místních úřadů zabila v horách na severu Itálie běžce, by mohla být převezena do Rumunska do medvědí rezervace. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na soud ve městě Trident, který rozhoduje o stížnosti ochránců zvířat proti utracení zvířete.

Soud v Tridentu do 13. července pozastavil výkon rozhodnutí vedení provincie Tridentsko o utracení medvědice. Vyzval rovněž úřady provincie, aby do té doby zvážily, jak by bylo možné šelmu převézt do rezervace v Rumunsku, která leží u města Zarnești. V té žije na asi 70 hektarech nyní víc než stovka medvědů.

Italští ochránci zvířat ze sdružení Lav už dříve uvedli, že by převoz Gaiy do Rumunska zajistili, za dohledu německého veterináře Klause Günthera Friedricha. Nicméně tridentské úřady namítají, že ochránci zvířat nevysvětlili, jak konkrétně a bezpečně chtějí převoz provést.

Medvědice Gaia, které je podle italských médií 17 let, je nyní v záchranné stanici pro zvířata nedaleko Tridentu. Podle místních úřadů analýza DNA potvrdila, že začátkem dubna napadla a smrtelně zranila šestadvacetiletého Andreu Papiho v tridentském pohoří Brenta. Ochránci zvířat tvrdí, že mají expertizy odborníků, podle nichž na muže zaútočil samec. Někteří také Gaiu hájí s tím, že zřejmě bránila svá mláďata. Není tedy jasné, jak se události přesně seběhly. Tři její medvíďata jsou nyní bez matky ve volné přírodě, uvedli také aktivisté ze sdružení Lav.

Medvědice JJ4 patří do druhé generace tridentských medvědů, kteří se tam do volné přírody vrátili na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla tehdy vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska. Od té doby ale jejich počet přesáhl stovku, což kritizují zemědělci, chovatelé dobytka i místní úřady. Ty by chtěly počet medvědů žijících v této turisty hojně vyhledávané oblasti snížit.

