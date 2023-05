Italský soud prodloužil ochranu medvědice podezřelé ze zabití běžce v Alpách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Správní soud v Tridentu na severu Itálie o další měsíc prodloužil ochranu před utracením medvědice Jj4, která podle úřadů zabila na začátku dubna v Alpách běžce. Informovala o tom agentura ANSA. Rozhodnutí přivítali ochránci přírody, kteří bojují proti rozhodnutí provinčních úřadů o utracení medvědice. Tvrdí mimo jiné, že její "vina" na zabití není jasná.

Ochranu před utracením dostal do 27. června také medvěd Mj5, který podle úřadů v březnu rovněž v provincii Tridentsko napadl turistu. Na rozdíl od medvědice Jj4, která je nyní v záchranné stanici, se ho však nepodařilo odchytit, takže se stále pohybuje ve volné přírodě.

Správní soud se rozhodnutím provincie zabývá na podnět ochránců přírody, kteří prodloužení ochrany navrhli. Ekologové odmítají utracení medvědice Jj4 i případných dalších problematických medvědů. Pokud by představovali nebezpečí pro lidi, měli by být podle ochránců šelmy odchyceny a umístěny do některého z zvířecích útulků. To ale provincie odmítá, protože údajně nechce stavět "věznici pro medvědy".

Část ekologů také tvrdí, že není vůbec jisté, že šestadvacetiletého běžce zabila na začátku dubna medvědice Jj4, jak tvrdí úřady na základě zkoumání DNA. Podle analýzy odborníků, které ekologové oslovili, stopy nasvědčují tomu, že na muže zaútočil samec. Ekologové také poukazují na to, že incident z počátku dubna je prvním případem zabití člověka medvědem za uplynulých 150 let.

Na seznamu tridentské provincie s problematickými medvědy určenými k utracení se nacházel i medvěd Mj62. Ten sice žádného člověka nenapadl, podle úřadů ale ztratil plachost. Jeho tělo v rozkladu bylo nalezeno na začátku května v lese. Okolnosti jeho úmrtí nyní vyšetřuje tridentská prokuratura kvůli podezření, že jej někdo bez povolení zabil. Vyšetřovatelé však zatím nevylučují, že se mu osudným stal střet s jiným medvědem.

Medvědi se vrátili v Tridentsku na severu Itálie do volné přírody na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska. Medvědice Jj4 patří do druhé generace nových tridentských medvědů. Od té doby jejich počet přesáhl 100 kusů, což kritizují zemědělci, chovatelé dobytka i místní úřady. Ty by chtěly dosáhnout výrazné redukce počtu medvědů žijících v této turisty hojně vyhledávané oblasti.

