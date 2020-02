Jablonecká ulice V Aleji přijde kvůli rekonstrukci o stromořadí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.mestojablonec.cz Ulice V Aleji v Jablonci nad Nisou přijde kvůli rekonstrukci o lipové stromořadí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ulice V Aleji v Jablonci nad Nisou přijde kvůli rekonstrukci o lipové stromořadí. Většina stromů je z dendrologického pohledu dožilá a neperspektivní a některé jsou v místech plánovaných parkovacích stání. Staré stromy náhradí javory a muchovníky, řekl minulý pátek primátorův náměstek pro rozvoj Petr Roubíček (ODS). Projekt, který město přijde na 19,4 milionu korun bez DPH, počítá i s obnovou kanalizací a vodovodů.

Práce v ulici začnou v pondělí 17. února prvními uzavírkami, hotovo má být koncem října příštího roku. "Akce zahrnuje rekonstrukci místní komunikace i chodníků, výstavbu parkovacích stání, úpravu křižovatek, úpravu a napojení uličních vpustí, výměnu veřejného osvětlení včetně zemních kabelů v ulici V Aleji a úpravu zeleně," popsal rozsah prací Roubíček. Počítá se i s opravou opěrné zdi chodníku. Náhradní výsadba nové aleje by podle něj měla být hotová příští rok na podzim.

Od 17. února začne rekonstrukce kanalizace a vodovodu, která je rozdělena do dvou etap, a místní se musí připravit na komplikace. První etapa si vyžádá uzavírku části ulice od křižovatky s Pivovarskou ulicí po Pražskou, skončit má do konce dubna. "Druhá etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu si vyžádá uzavírku dolní části od Pražské po Souběžnou. Předpokládáme, že potrvá od dubna do konce července," doplnil Luboš Kousal z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Samotná rekonstrukce ulice V Aleji, od Souběžné ulice po Pivovarskou, má začít 1. dubna a podle harmonogramu má být hotova do konce října. "V tomto období bude tato část ulice V Aleji uzavřená," řekl Kousal. Pokud to počasí dovolí, budou práce pokračovat i v listopadu. "Druhá etapa rekonstrukce ulice má příští rok pokračovat od místa, kde letos stavba skončí. Předpoklad dokončení druhé etapy je do konce října příštího roku. Pak přijde na řadu výsadba náhradní zeleně," dodal.

Přečtěte si také | Stromů by v ulicích mohlo být víc, pokud by je bylo možné jednodušeji kácet, říká projektant Karel Kříž

reklama