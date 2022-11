Jak lidem vyvracet (klimatické) nesmysly? Pozor na backfire effect

Foto | Zuzana Pipla Havlínová Pozor na backfire effect! Lukáš Hána

Jak vyvracet nesmysly?

Zřejmě každý už někdy v debatě narazil na někoho, kdo se ve svých názorech mýlil a zastával nějaké zcela mylné stanovisko. Jenže přesvědčit takového člověka je velmi těžké. Tématu se na 13. konferenci environmentálního vzdělávání hl. m. Prahy věnoval Lukáš Hána z GrowJob Institute. S tím, kde hledat relevantní informace o klimatu, pak navázal Ondráš Přibyla z Fakta o klimatu.

Co se dá dělat, když potkáte někoho, kdo věří v nesmysly, například o změnách klimatu? Jak asi už každý zažil, nestačí dotyčného poučit. Jak upozorňuje Lukáš Hána z GrowJob Institute, lidská duše je nastavena tak, že jen málokdo si je ochoten připustit svůj omyl.

A je to ještě horší, předkládané informace, důkazy a fakta mohou paradoxně vést k tomu, že se člověk ve svém mylném názoru utvrdí. Odborně se tomu říká backfire effect. „A je dobré o tomto efektu vědět, až se někdy pustíte do debaty s někým, kdo se v nějaké věci mýlí,“ říká Lukáš Hána.

Hána upozorňuje, že backfire effect může být někdy velmi silný a k jeho překonání je potřeba dosáhnout určitého podílu (orientačně okolo 30 %) celkových informací k tématu, než lidé začnou upravovat názory správným směrem. A jsou prostředí, kde je taková přesvědčovací debata velmi náročná až nemožná, zejména na sociálních sítích.

Lukáš Hána doporučuje nezačínat debatu konstatováním, že se váš protějšek mýlí, protože tím se spíš zatvrdí ve svém názoru. Lepší je postupovat podle schématu Fakt - mýtus - klam, tedy vyvracet nesmysly tak, že nejprve popíšeme fakta, řekneme, jak je to ve skutečnosti, následně popíšeme mýtus, tedy pojmenujeme mylnou informaci s varováním předem, že jde o nepravdu. A vysvětlíme, v čem spočívá klam a jaký argumentační faul byl použit.

Hána pro lepší pochopení použil příklad z odborné studie Understanding and Countering Misinformation About Climate Change, kde je jako fakt uváděno tvrzení, že 97 % klima vědců se shoduje na tom, že se planeta otepluje a můžeme za to my lidé. Jako mýtus je uváděno tvrzí, podle kterého popírači klimatu argumentují pochybnou peticí, kterou sice podepsalo 31.000 vědců, jenže klam spočívá v tom, že 99 % z nich nemá klimatické zaměření, takže nejsou odborníci na klima a jde tedy o falešné experty.

„Taková debata samozřejmě klade velké nároky i na nás, jednak si musíme být jistí svými znalostmi v daném oboru, jednak bychom měli umět poznat použité manipulační techniky,“ varuje Hána.

Jak pochopit klima?

Na Lukáše Hánu volně navázal Ondráš Přibyla z projektu Fakta o klimatu svou přednáškou o tom, kde a jak získat oporu pro debatu s popírači klimatu.

Klimatická změna je téma, pro jehož pochopení je podle Přibyli potřeba znát klíčové koncepty. Vědět, co je vážený průměr, co je průměrná teplota. „Znalost základních dat slouží jako základní datové kotvy,“ vysvětluje Přibyla.

A upozorňuje, že když se člověk dostane k vědeckým datům, ještě zdaleka nemá vyhráno. Problém může být s tím, dostat je do snadno pochopitelné a použitelné podoby.

Jako příklad ze života uvádí Přibyla, jak spolu s kolegy stáhl z webu Českého hydrologického ústavu data s průměrnými teplotami v ČR od roku 1961 do roku 2021. „Samotná tabulka s čísly ale na první pohled nikomu nic neřekne. Vytáhli jsme si proto data do grafu,“ říká Přibyla.

„Ale stále to nebylo snadno pochopitelné. Tak jsme dali pětiletý průměr, pak graf proložili lineární křivkou, pak jsme graf doplnili nadpisem, zvýraznili graficky důležité informace, aby na první pohled bylo z grafu zřejmé, že od roku 1961 do 2021 se průměrná roční teplota v ČR zvýšila o 2 °C,“ líčí náročnou práci s interpretací vědeckého poznání široké veřejnosti Ondráš Přibyla.

Ondráš Přibyla pak jako snadno pochopitelný zdroj pro pochopení, o co v klimatické změně jde, doporučuje Atlas klimatické změny, který spolu s kolegy připravil.

Přibyla ve své přednášce poukázal na to, jak se novináři i veřejnost dostávají do nepřesných myšlenkových zkratek. „Nedávno se mne novináři ptali, jestli klimatická změna může za požáry v Hřensku,“ říká Ondráš Přibyla. „Jenže klimatická změna je souhrnný pojem. Požár je konkrétní projev. Je to podobně nesmyslná otázka, jako jestli umění může za to, že v Národním hrají Hamleta. Umění je souhrnný pojem, divadelní hra konkrétní…“ zamýšlí se Ondráš Přibyla.

