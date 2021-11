Jak se s měnícím klimatem poperou obnovitelné zdroje energie?

Miroslav Vinkler 19.11.2021 09:26

Už to tady prezentuji dlouhodobě, masívní nasazení OZE naši situaci paradoxně zhoršuje, byla zvolena fatálně chybná strategie.

A nutně povede k prohrané válce nejen o klima, ale i o stabilitu společenskou i globální-ekologickou.



Vizitkou našeho reálného chování nejsou plamenná prohlášení politiků na COP26 , ani pokrytecké proklamace v Green Dealu a jiné , pozornosti nehodné věci.



Amazonský prales v Brazílii mezi srpnem 2020 a červencem letošního roku podle brazilského Národního ústavu pro výzkum vesmíru (INPE) přišel o

13 235 kilometrů čtverečních své rozlohy. Zjištění se opírá o satelitní data.

A Brazílie jak známo slouží pouze a jenom jako levný supermarket zejména pro EU , kdo nevěří ať si najde obchodní bilance exportu z Brazílie do Unie.

Jinými slovy , špinavou činnost EU/USA "vyvezly" ze svého dvorku jinam a teď budou kázat.



Stejně tak je to s odpady včetně nebezpečných , které opět EU/USA vyvážejí

do Afriky a Asie podle hesla Not In My Back Yard " Ne na mém dvorku".



Doslova novodobý neokolonialismus zabalený do frází ,kterým mohou věřit pouze naivní lidé typu pana Hanzla . Jediným cílem společnosti se stalo krédo o "zbohatnutí" a nekonečná monetizace společnosti.





