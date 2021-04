Břetislav Machaček 13.4.2021 10:44

Co by podle pana Hanzla správný ropák řeknu pouze to, že řešení nikdo jiné

nenabízí a nezná. lépe asi upouštět regulovaně a nečekat na nějakou novou

tsunami, která to vypustí najednou. Samozřejmě monitorovat vliv na mořský

ekosystém a do budoucna opustit podobně riziková místa k budování JE.

Je to jako s úložišti jaderného odpadu, které nemůže být kdekoliv a kde

je pro něho vhodné místo, tak aktivisté protestují. Pro mnoho ekologů je

ideál nic nebudovat, nic nepěstovat a jít si vše koupit do krámu, kam to

přivezli odjinud. Pak omluvit i tu dopravu slovy, že je to ekologicky

únosnější, než to produkovat tady a pokoušet se ze stromů česat rovnou

bankovky. Staré slezské přísloví říká, že z "guvna bič něukryntiš" a

české pak, že není ohně bez kouře(což je pravdou napůl, protože nejde

až tak o kouř, ale o to, že vše zanechá nějakou tu stopu). Takže co

jiného asi zbývá? Vypustit a nebo čekat na protržení hrází? Vyrábět

a nebo se spoléhat na dovoz? Rozvíjet se a nebo se zakonzervovat tam,

kde jsme? Mi ta politika zelené energetiky připomíná návrat do doby

před průmyslovou revolucí, kdy se topilo pouze dřívím a lidé čekali,

až jim slunce ohřeje vodu v rybníce na okoupání. Když nefoukal vítr

a netekla voda v náhonu mlýna, tak mleli obilí ručně a podobně si to

představují i nyní. Nebude foukat a svítit? Tak na pár hodin vystačí

akumulace a pak buď útrum a nebo pokorný návrat zpět k fosilu(plynu),

který v takovém měřítku pochybí a bude pouze pro ty bohaté. Asi jsou

buď bohatí, skromní a nebo pouze naivně hloupí.



