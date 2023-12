Jediný pár pand v Británii se po 12 letech vrátil do Číny, rozmnožení nevyšlo

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Brett / Flickr.com Čína v posledním půlstoletí do různých zemí světa zapůjčila několik stovek vzácných šelem, což bylo prezentováno jako součást diplomacie. Ilustrační foto

Jediný pár pand velkých žijících na území Británie se vrátil do Číny, aniž by porodil kýžené mládě. Pandy ve skotské metropoli Edinburghu ve čtvrtek naposledy ochutnaly bambusové výhonky před zraky návštěvníků zdejší zoologické zahrady, pak zamířily zpět do země původu. Jejich návrat je dalším z řady ukončených působení pand v západních zoo, kde šelmy sloužily jako zvířecí velvyslanci Číny, napsala agentura Reuters.

Samičku Tchien Tchien a samce Jang Kuanga zapůjčila Čína Británii v roce 2011. Původně to mělo být na deset let, kvůli covidové pandemii se však pobyt o dva roky protáhl. Skotská královská zoologická společnost uvedla, že za párek platila 500 000 dolarů (11 milionů korun) ročně.

Jedním z cílů bylo rozmnožení těchto ohrožených zvířat. Přes veškerou snahu chovatelů včetně umělého oplodnění samičky se to nepodařilo, ačkoli britská média několikrát v nadšeném očekávání označila Tchien Tchien za březí.

V posledních týdnech se chovatelé zaměřili již jen na to, aby si pandy zvykly na cestovní boxy, v nichž absolvují přesun do Asie.

Čína v posledním půlstoletí do různých zemí světa zapůjčila několik stovek vzácných šelem, což bylo prezentováno jako součást diplomacie. První pandy putovaly do Spojených států v roce 1972 v návaznosti na návštěvu prezidenta Richarda Nixona v Pekingu, která byla v době studené války nebývalou událostí. Mnoho amerických zoologických zahrad v současnosti své pandy do Číny vrací, což je podle Reuters součást "slábnoucího odkazu" pandí diplomacie.

Panda velká patří k symbolům ochrany přírody. Ve volné přírodě, převážně v čínské provincii S'-čchuan, žije podle různých odhadů od 1800 do 3000 pand velkých. Jejich počet v poslední době mírně vzrostl a nejsou již klasifikovány jako kriticky ohrožený druh. Několik stovek jich žije v zajetí po celém světě. Všechny pandy chované v zajetí patří čínské vládě, která je do zoologických zahrad pouze zapůjčuje. Číně patří i všechna případná mláďata, která se v zoo narodí.

