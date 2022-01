Jednání o Turówu lze podle Fialy dovést k dohodě v řádu několika týdnů

Břetislav Machaček 28.1.2022 10:28

Dohoda je od slova dohodnout se a nikoliv diktovat a neustoupit ze svých

priorit. To pak k dohodě nikdy nedojde a bude pouze spor a soud, kde

zase vyhraje pouze jeden a druhý prohraje. Riskovat prohru při možnosti

kompromisní dohody je hloupost i pro toho, kdo si prohru nepřipouští.

Radost ze zákazu těžby vodu lidem nevrátí a ani nedodá, pokuty jdou do

kasy EU a nikoliv na odškodnění k nám. Na tom se musíme DOHODNOUT a to

znamená i v lecčems ustoupit. Jakákoliv dohoda bude tak terčem kritiky

radikálních odpůrců těžby a naopak jejím zastáncům. Politici tak musí

mít odvahu takové kritice čelit a nechtít být neutrální. To pak nemají

být politiky a nebo pouze politiky opozičními, kde si mohou dovolit mít

i bez zodpovědnosti opačný názor. Premiér si tak na vlastní kůži nyní

vyzkouší, co je to rozhodnout a sklidit za to i kritiku.

