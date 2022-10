Jihlavané mohou odložit použitelné věci i do venkovní skříně na sídlišti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Jihlavě mohou lidé odložit věci, které ještě mohou posloužit někomu jinému, i do venkovní samoobslužné skříně na sídlišti Březinova. Od minulého týdne tam je mezi nákupním a zdravotním střediskem. Dát do této skříně mohou například nádobí, vázy, květináče, knihy, CD nebo hračky, uvedla radnice na webu . První tzv. re-use centrum v tomto krajském městě funguje od loňska ve sběrném dvoře v Brtnické ulici, podle Služeb města Jihlavy se osvědčilo.

Obyvatelé největšího jihlavského sídliště se na radnici často ptali, jestli by podobné zařízení nemohlo být i u nich, aby to neměli tak daleko. Jako příklad uváděli budky na veřejných prostranstvích, do nichž je možné odkládat knížky. "Proto jsme se rozhodli na zkoušku vytvořit re-use skříň právě na sídlišti Březinova," uvedla Katarína Ruschková z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu. Lidé mohou dát do skříně použitelné věci, které by jinak skončily v popelnici.

Do polic skříně podle Ruschkové nepatří textil, nábytek ani elektrospotřebiče. "Nábytek, koberce, sušáky na prádlo a další rozměrné věci je potřeba odvézt do sběrného dvora," uvedla. Skříň je vyrobená z materiálu, který vznikl zpracováním recyklovaného textilu a plastových fólií vytříděných v Jihlavě. Město ji osadilo ve spolupráci s firmou FCC zaměřenou na odpadové hospodářství.

Do re-use centra ve sběrném dvoře v Brtnické ulici lidé nosí věci a také si je tam chodí vybírat, například nádobí, sportovní vybavení a knihy. Žádné poplatky se neplatí. "Myslím, že to má svůj smysl a že to řadě lidí pomůže," řekl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Podle něj se ukázalo i to, že je to pro hodně lidí také koníček. "Objíždějí tato centra a specializují se například na porcelán nebo těžítka," uvedl.

Centrum, kde si lidé mohou vybírat z odložených věcí, funguje na Vysočině také třeba v Třebíči.

