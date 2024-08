Jihočeská firma vyvíjí zemědělského robota. Roboton umí kypřit, sázet i zavlažovat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jihočeská firma TERMS a.s. vyvíjí autonomního zemědělského robota pojmenovaného Roboton. Vystavovaný prototyp na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích je široký 2,5 metru, dlouhý přes dva metry, vysoký zhruba dva metry a váží bez plné nádrže na vodu nebo roztoky 1,5 tuny. Dokáže po naprogramování sám půdu kypřit, sázet, plít nebo zavlažovat, popsal na Zemi živitelce Petr Kantor, ředitel společnosti Terms, která se kromě jiného zabývá automatizací v zemědělství. Robotona začala vyvíjet v roce 2021."V současnosti na našich pozemcích v areálech firmy testujeme tři prototypy. Pracují ve fóliovníku a na poli o velikosti 800 metrů čtverečních v Plané u Českých Budějovic. Třetí místo je zhruba hektarové pole v Závratech na Českobudějovicku. Máme až 12 druhů plodin jako zelí, salát, ředkvičky nebo dýně. A ty roboty na nich střídáme,“ řekl Kanto. Dodal, že tito roboti jsou vhodné pro práci až na desítkách hektarů a pro pěstitele zeleniny.

Firma předpokládá, že stroj na trh uvede v roce 2026. Zaváděcí cena by se mohla pohybovat kolem 200.000 eur podle vybavení, což je podle aktuálního kurzu centrální banky více než 5,006.000 Kč. "Příští rok je chceme nabídnout formou zapůjčení jednomu až dvěma zemědělcům, abychom si ověřili použitelnost v reálných podmínkách a servisní činnosti,“ řekl Kantor. Mezi výhody patří snížení náročnost lidské práce, spotřeby herbicidů, vody, šetří palivo a pomáhá k rozvoji biodiverzity na poli, kde lze pěstovat více druhů rostlin, protože na základě naprogramování je ošetří.

Roboton je díky pásům pohyblivější, váhu lépe rozloží a nedochází tolik ke zhutňování zeminy. Naopak při otáčení stroje zeminu hrne. Šířka mezi pásy je pro obhospodaření pole 1,9 metru. Pracovní výška je 70 centimetrů, tedy pro rostliny v počátku růstu. Má baterii 20 kWh, pomocí čtyř solárních panelů si může doplňovat energii.

Je vybaven robotickým ramenem, které dokáže sít, plít, zavlažovat, potřebné zařízení si vyměnit. "Ale to je pomalé, proto jsme ho doplnili o zdvižnou osu, která má nosnost a přítlak 600 kilogramů, umožňuje nést nástroje pro plošné činnosti, například kypření půdy, sázení podle druhu zeleniny až 11 řádků. Při zalévání si může vybírat řádky nebo konkrétní plodiny. Tím šetří vodu, protože zalévá jen to, co potřebuje. To také omezuje růst plevele, protože se nezalévá plošně,“ řekl Kantor.

Farmář robota ovládá přes aplikaci, jeho činnosti lze naplánovat. Když dojde k problému, tak to robot v aplikaci oznámí. Prostor pole lze zadat pomocí navigace a scanu nebo nechat robota, aby ho objel, a tím prostor vymezil. "To je lepší a přesnější, protože mu řeknete, kam smí nebo nesmí jezdit kvůli tomu, že je na poli třeba studně. Vyvíjíme kamerový systém, abychom dali robotovi oči, aby sám viděl ten prostor a vyhodnocoval si ho, aby viděl 3D,“ dodal Kantor.

Přídavná nesená zařízení zatím musí měnit člověk. "V budoucnu by si měl tyto komponenty měnit sám. Stejně jako dokázat se sám nabít, doplnit si například vodu,“ dodal Kantor. Na vývoji se podílí asi 40 lidí, od konstruktérů po vývojáře software.

Precizní zemědělství je jedno z hlavních témat letošního 50. ročníku Země živitelky. Farmář díky nejmodernějším technologiím zanalyzuje pole, rostliny a na základě dat přesně a cíleně dávkuje setí, postřik, zavlažování, likvidaci plevele. A tuto práci můžou vykonávat roboti. Podobné autonomní stroje vyvíjí například dánská společnost Agrointelli nebo nizozemská Agxeed.

Firma Terms a.s. vznikla v roce 1991 a je dceřinou společností českého holdingu Budex. Společnost Terms se zabývala připojením k internetu, telekomunikací, elektroinženýrstvím, návrhem a výstavbou fotovoltaik, akumulačních systémů a preciznímu zemědělství.

reklama