Jihočeští památkáři omezili kvůli cenám energií nasvícení některých zámků

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Diana Robinson / Flickr

Jihočeští památkáři omezili kvůli vysokým cenám energií nasvícení památek. Týká se to hlavně hradu a zámku Český Krumlov, kde zároveň předčasně zazimovali kašny. Zámek v Jindřichově Hradci od září vypnul noční osvětlení, omezí ho i hrad Rožmberk. Meziročně budou mít památkáři výdaje za energie o 8,5 procenta nižší. Méně svítit by mohl v noci i zámek Hluboká nad Vltavou. Některá města naopak spořit nemusí, protože mají ceny fixované, jako Prachatice. Méně nasvícené budou i kostely v kraji. Vyplývá to z informací památkářů, radnic a biskupství.

Památkáři zkrátili dobu večerního a nočního osvětlení hradů a zámků. "Nejvýraznější úspora je v Českém Krumlově. Zapnuli jsme časové spínače a omezili noční osvětlení zhruba o dvě hodiny. Předčasně jsme vypustili a vyčistili kašny, které jsme jinak zazimovávali na konci října, po hlavní sezoně. Všude jsme také dali úsporné žárovky. Tam, kde jsou větší areály a jelo se na vícero pokladen, jsme omezili provoz a prodej vstupenek pouze na jedno místo. Také se snažíme shlukovat průvodce, případně další pracovníky do jedné prostory, abychom méně svítili a topili," řekla ČTK mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová. V Krumlově ztlumili i některá světla v areálu, ale tak, aby neomezili bezpečnost lidí, kteří místem procházejí.

Úspory zvažuje i město Hluboká nad Vltavou, které platí za osvětlení tamního zámku. Radnice se rozhodne do dvou týdnů, až se dozví, kolik budou nově platit za elektřinu její technické služby. "Památkáři jsou trochu nejistý partner, a abychom mohli držet prst na osvětlení, aby nám ho nevypínali, tak jsme se dohodli, že ho budeme platit my. Dosud to bylo asi 80 000 korun ročně, což v našem rozpočtu nebyly žádné velké peníze. Zatím jsme to bez problémů platili, dál uvidíme," řekl ČTK starosta Hluboké Tomáš Jirsa (ODS). Radnice má zafixovanou cenu plynu pro městské kotelny do konce roku 2023, elektřinu bere od firmy E.ON.

Pro památkáře bude proti poslednímu předpandemickému roku 2019 letošní úspora za energie ještě větší než v porovnání s loňskem. V roce 2021 totiž hodně pracovali z domova a kvůli vládním koronavirovým nařízením byly část roku hrady a zámky zavřené, hlavní sezona byla kratší a zimní provoz zrušený.

Méně nasvícená bude i řada kostelů v kraji. "Naprostá většina církevních památek, mám na mysli především kostely, jsou nasvícené z veřejného osvětlení. Na mnoha místech se časově omezuje nasvícení," sdělil ČTK děkan katedrální kapituly Zdeněk Mareš.

Některá města naopak šetřit nemusí, protože mají dopředu zajištěné energie. Prachatice koupily loni na jaře plyn na burze v německém Lipsku do roku 2024, teplárna tak nemusí několik let zdražovat. Elektřinu koupilo loni město na burze v Kladně pro letošek a příští rok. Cenu elektrické energie pro rok 2023 má město o 25 procent levnější než na letošní, řekl ČTK starosta Martin Malý (Nezávislí).

"Neplánujeme tak žádná úsporná opatření, že bychom občanům vypínali světlo na ulicích nebo nechávali přes noc město ve tmě. Co se týče památek, tak jen velice citlivě, abychom byli solidární s těmi, kteří neměli to štěstí a nemají nakoupeno tak levně, omezíme třeba nasvícení kostela svatého Petra a Pavla v noci. Ale nemusíme to dělat. Sleduji energetické trendy, jsem bývalý burzovní makléř, který se obchodováním s cennými papíry a deriváty živil devět let. Dávám si na tyto věci pozor," řekl Malý. Ve školách i v prachatickém bazéně se bude topit stejně jako nyní, dodal.

