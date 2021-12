Jihomoravský kraj v lednu nabídne lidem osm milionů na nové kotle

Zdroj | Depositphotos Lidé mohou vyměnit kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje, jako je plynový kondenzační kotel, automatický nebo ruční kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo.

Jihomoravský kraj rozdělí lidem na nové kotle osm milionů korun, které zbyly z předešlé výzvy. Hejtmanův náměstek Jan Zámečník (KDU-ČSL) ČTK řekl, že částka se možná ještě zvýší. Kraj výzvu vyhlásí 7. ledna, o měsíc později, od 7. února budou moct lidé elektronicky posílat žádosti. Kraj už z dřívějších výzev rozdělil několik stovek milionů na výměnu několika tisíců kotlů. Cílem nových kotlů je snížení emisí z lokálního vytápění.

Lidé mohou vyměnit kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje, jako je plynový kondenzační kotel, automatický nebo ruční kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Výše dotace se liší podle typu zdroje, maximální výše je však 120 000 korun. Žádosti budou moct zájemci posílat od 7. února do 29. dubna nebo do vyčerpání peněz. Více informací najdou na webu.

Kraj v minulosti dostal od ministerstva životního prostředí peníze na kotle obyvatel ve třech výzvách. V každé obdržel vždy kolem 130 milionů korun. Z poslední výzvy zůstalo zhruba osm milionů, které chce nyní nabídnout. "První kolo této výzvy končí na konci roku, vše vyhodnotíme a budou i nějaké vratky, takže budou i další peníze navíc," uvedl Zámečník.

Podle něj by se měli do výzvy hlásit lidé, kteří ještě nestihli vyměnit kotel. "Ministerstvo plánuje v druhém pololetí příštího roku novou výzvu, která ale bude pro nízkopříjmové domácnosti. Žadatel bude muset prokázat výši příjmu. Je možné, že by z této nové výzvy pro nízkopříjmové domácnosti spousta žadatelů vypadla, protože bude dosahovat normálních příjmů," řekl Zámečník.

Ministerstvo životního prostředí rozdalo všem krajům na výměnu kotlů ve třech výzvách devět miliard korun. V každé z výzev Jihomoravský kraj obdržel kolem 130 milionů korun. Podle dřívějších informací je v kraji v provozu přes 20 000 neekologických kotlů.

