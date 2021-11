Klíčové pro uhlíkovou neutralitu je globálně zpoplatnit emise u těžby, míní Alexander Ač

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | RGtimeline / Shutterstock Podle Ače je pro posun v ochraně klimatu klíčové budoucí globální zpoplatnění emisí uhlíků u těžby. "To znamená, že by těžaři podstoupili uniformní globální daň a ta by se pak přerozdělovala zpětně," popsal. "Ale v podstatě to zatím není úplně na stole.

Dohody lídrů stovky zemí na klimatické konferenci v Glasgow o omezování emisí metanu i zastavení odlesňování planety jsou posun, ovšem spíše v rovině slibů. Klíčové na cestě k uhlíkové neutralitě by bylo v budoucnu globálně zpoplatnit emise uhlíku u těžby. ČTK to řekl Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Ač uvedl, že to, že státy přistoupily na dohodu o snížení emisí metanu do roku 2030 o 30 procent proti roku 2020, je důležité, neboť metan je druhý nejvýznamnější skleníkový plyn. "Bez toho nelze dosáhnout klimatické neutrality, ani cílů Pařížské dohody. Na druhou stranu je to závazek, který nemusí být nějakým způsobem dodržen. Takže to asi ukáže až čas, jak moc se bude něco dít," podotkl. "Je třeba sledovat, jestli se to plní. Toto je posun, ovšem spíše v rovině budoucích slibů," dodal. Stejně vidí dohodu o konci odlesňování. "Slib zastavit odlesňování do deseti let je hezké a je fajn, že se k tomu hlásí i Brazílie, ale to už jsme tu taky měli v minulosti," podotkl.

Podle Ače je pro posun v ochraně klimatu klíčové budoucí globální zpoplatnění emisí uhlíků u těžby. "To znamená, že by těžaři podstoupili uniformní globální daň a ta by se pak přerozdělovala zpětně," popsal. "Ale v podstatě to zatím není úplně na stole. Nicméně teď třeba Mezinárodní měnový fond vydal zprávu, kde tvrdí, že je potřeba zpoplatnit uhlík," upozornil. "Pokud to bude stále levné a nebude zohledněna externalita v těžbě, tak se nedostaneme k uhlíkové neutralitě dostatečně rychle," dodal.

Podle Ače je na konferenci v rétorice většiny politiků patrná naléhavost a důraz na to, že je potřeba řešit klimatické problémy komplexně - nejen emise oxidu uhličitého, ale třeba i odlesňování, které je za emise zodpovědné asi z deseti procent.

Ekolog poznamenal, že konference v Glasgow, kam sám také dorazil, má vymezit legislativní a právní mantinely a z toho plynoucí strategie. "Aby se opravdu řeklo a určilo, jak docílíme rychlých poklesů (emisí) ať už do roku 2030 nebo 2050," řekl. Diskuse o formulaci mechanismů podle něj bude tématem dalších dní konference. "Myslím, že klíčové je opravdu mít nějaké zpoplatnění na globální úrovni. Anebo začít u bohatých států a postupně to rozšiřovat dál," soudí Ač.

