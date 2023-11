Klima na Zemi se v posledních 100 letech mění, myslí si devět z deseti Čechů

Slavomil Vinkler 13.11.2023 20:42 Reaguje na Jiří Svoboda

No vše je přírodní (i ten člověk). A nedovedu si představit co není přírodní, snad v výjimkou temné hmoty a temné energie (no ale ty jsou taky vlastně od přírody).

Klima se mění už asi 5 miliard let, ať do toho lidi fušují nebo ne.

Jaké hloupé argumenty pomatený předkládá?

Odpovědět