Klimatický akcelerační program Climate Challenge jde do finále. A rovnou startuje ročník nový

Druhý ročník akceleračního programu Climate Challenge , za kterým stojí Impact Hub, jde do finále. To proběhne 25. listopadu . Prezentační show nabitá eko projekty, které mají ambice měnit svět, představí 6 finalistů, kteří v rámci programu tvrdě pracovali a předvedou, kam se posunuli. Zároveň startuje nový ročník, enviromentálně zaměřené projekty z celé České i Slovenské republiky se mohou hlásit do 9. 12. 2020.

V čem spočívá zmiňovaná akcelerace? Všechny vybrané projekty z Česka i Slovenska věnující se příčinám či dopadům klimatické změny, environmentálním tématům nebo oblasti cirkulární ekonomiky získají od organizátorů komplexní podporu. Individuální mentoring provází po celou dobu akcelerace také tematické workshopy (na téma právo, marketing, finance a účetnictví a další). Zároveň se projekty zúčastní mastermind setkání, ve kterých získají know-how ostatních účastníků a podělí se o své zkušenosti a kontakty. Připraví se také na setkání s případnými investory a korporátními partnery programu, jako jsou Veolia, Coca-Cola Foundation, Heineken, Nestlé a Institut cirkulární ekonomiky.

Pro nové účastníky můžou být motivací úspěšné projekty předešlých ročníků. Digitální odpadové tržiště CYRKL získalo díky Climate Challenge investici ve výši pěti milionů korun od nadačního fondu Tilia Impact Ventures. “Climate Challenge je díky individuálnímu přístupu vhodná pro všechny typy společností. Pro některé to může být momentem prvotní akcelerace, pro jiné časem, kdy se mohou zlepšit v oblastech, ve kterých nejsou zatím silní. Rozhodně doporučuji a jsem rád, že v Česku tento program máme,” říká Cyril Klepek z Cyrklu. Eko platforma pro mateřství EBUU nebo šetrná reklamní agentura Green Cat získaly díky akceleraci odvahu a dostatek znalostí pro zahájení úspěšných crowdfundingových kampaní. Výrazným benefitem je i mediální pozornost, která se dostane úspěšným projektům.

Do finále druhého ročníku se dostalo těchto šest projektů:

Česká veganská společnost - nezisková organizace usilující o svět, kde si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i planetu.

Fakta o klimatu - shromaždiště dat pro veřejnost, učitele i novináře. Data o klimatu, klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné), grafy a infografiky pro další použití.

Lavaris - výzkum v oblasti využití druhotných surovin v podobě aktivního gumového, kamenného a betonového prachu. Vývoj a produkce recyklačních linek s vysokorychlostními mlýny, přeměna odpadních látek na cennou druhotnou surovinu.

plant.id Sky - rozeznání a lokalizace plevele na polích, přesné určení potřeby pesticidů a hnojiv. Snížení vypouštěných látek mající negativní vliv na biodiverzitu.

Přežití a rozkvět Ekoškoly - vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí

zajímej.se - informační portál o cirkulární ekonomice



