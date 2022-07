Klimatický zátěžový test ECB ukázal, že bankám hrozí ztráty 70 miliard eur

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Klimatický zátěžový test je jen tematickým přezkumem, jehož cílem je posoudit pokrok bank při začleňování klimatických a environmentálních rizik do jejich podnikání.

Náhlý skok cen emisních povolenek v kombinaci se záplavami a suchem způsobí největším bankám z eurozóny ztráty nejméně 70 miliard eur (1,7 bilionu Kč). Ve svém prvním velkém klimatickém zátěžovém testu to uvedla Evropská centrální banka (ECB). Zjištění nemají vliv na výši kapitálu, který banky musejí mít v letošním roce.

Částka je součtem úvěrových a tržních ztrát v nejhorším scénáři, který zahrnuje sucha, vedra a záplavy. Podle ECB výsledek výrazně podhodnocuje skutečné ztráty 41 sledovaných bank, protože nebere v úvahu nepřímé dopady, jako je například hospodářský pokles. Ty by ale už brzy mohly být aktuální, protože eurozóna se potýká se suchem, růstem cen energií a možným zastavením dodávek plynu z Ruska. To by mohlo nastat už na podzim, a to v odvetě za sankce uvalené na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu.

Test rovněž zjistil, že většina bank z eurozóny nemá rámec pro modelování klimatických rizik. Při poskytování úvěrů je tak obvykle nezohledňuje. Banky by podle ECB měly urychleně zvýšit úsilí pro měření a řízení klimatického rizika, odstranit současně nedostatky v údajích a přijmout osvědčené postupy, které už v tomto sektoru existují.

Klimatický zátěžový test je jen tematickým přezkumem, jehož cílem je posoudit pokrok bank při začleňování klimatických a environmentálních rizik do jejich podnikání. Banky poskytovaly ECB informace v rámci tří kategorií - jejich vlastní schopnosti zátěžového testování klimatu, jejich závislosti na odvětvích emitujících oxid uhličitý a jejich výkonnosti při různých scénářích v několika časových horizontech.

Aktivistická skupina Pozitiv Money Europe upozorňuje, že realita by mohla banky rychle dohnat. Skupina upozornila, že domácnosti v eurozóně budou čelit trojímu úderu v podobě vyšších životních nákladů, dražších pohonných hmot a vyšších hypotečních splátek v souvislosti se zvyšování úrokových sazeb v eurozóně. Daleko více lidí v celé Evropě tak bude mít v příštích letech problémy se splácením hypoték, uvedla agentura Reuters.

