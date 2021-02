Koala Triumph se narodil bez nohy, ale naučil se lézt s protézou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | The Straits Times / youtube.com O Triumphových nesnázích se dověděl Jon Doulman, který je specialista na zubní protézy. A vznikla růžová náhrada chodidla, která se k noze připevňuje suchým zipem a na spodní části má nášlapnou plochu, jež koalovi pomáhá zachytit se při chůzi a šplhu.

Sameček koaly, který se v Austrálii narodil bez nohy, může díky protéze šplhat i běhat. Pomohla mu veterinární ošetřovatelka Marley Christianová, která ho našla ho roce 2017 vedle jeho umírající matky v Novém Jižním Walesu. Měl jenom tři končetiny a na čtvrté pouze pahýl, informovala agentura Reuters.

"Když jsem mu nasadila tu náhradu a on poskočil a začal běhat a šplhat, brečela jsem. Je to nejlepší, co se kdy událo, udělala bych pro něj cokoli," řekla Christianová o koalovi, který dostal jméno Triumph.

Christianová se stala hlavní ošetřovatelkou postiženého zvířete v lismorském středisku Přátelé koal, které leží 136 kilometrů jižně od Brisbane. Snažila se najít pro samečka řešení, ale americká firma specializovaná na zvířecí protézy, která se pro Triumpha snažila vyrobit náhradu, nebyla úspěšná.

Řešení se našlo nečekaně doma. O Triumphových nesnázích se dověděl Jon Doulman, který je specialista na zubní protézy. A vznikla růžová náhrada chodidla, která se k noze připevňuje suchým zipem a na spodní části má nášlapnou plochu, jež koalovi pomáhá zachytit se při chůzi a šplhu. "Vyžadovalo to trochu jiné uvažování, aby se přišlo na náležitý tvar, ale je úžasné vidět, že mu to pomohlo," řekl Doulman.

Věc pro něj ještě neskončila, snaží se přijít ještě na lepší tvar, který bude dokonalejší. Triumphovi je ale prý už s tou nynější protézou dobře. Samečkovi je nyní téměř pět let a zbytek života stráví v zajetí. A nejpravděpodobněji pod dohledem paní Christianové.

