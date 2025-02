Koalice navrhla přednostní přístup ke státní půdě pro mladé a ekologické farmáře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Skupina koaličních poslanců v čele s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) navrhuje, aby mladí a ekologičtí zemědělci měli přednostní přístup k pachtu státní zemědělské půdy. Novinka má podpořit mladé začínající zemědělce. Návrh chtějí vložit do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu prostřednictvím novely zákona o Státním pozemkovém úřadu. Sněmovna má novelu projednávat ve druhém čtení. Poslanci ANO v čele s Josefem Kottem chtějí do stejného zákona vložit předkupní právo státu a uživatelů zemědělské půdy na obhospodařované zemědělské pozemky.Návrh na přednostní přístup mladých nebo ekologických zemědělců předložil ministr Výborný dříve v zemědělském výboru, kde se ale setkal s kritikou opozičního hnutí ANO. Výbor ho poté kvůli nepřítomnosti tří koaličních poslanců nepodpořil. Podle poslanců ANO je návrh mimo jiné diskriminační a není na něj navázána povinnost na dané půdě hospodařit, takže by zemědělci jenom pobírali dotace a nemuseli by nic dělat. Opatření by diskriminovalo dosavadní pachtýře na úkor zemědělců, kteří nemají povinnost vykazovat žádnou produkci, řekl ČTK poslanec Kott.

"Ten mladý zemědělec, který tam bude podnikat a ukončí nějaký cyklus a je mu 41 let, tak už se do toho nemůže přihlásit, protože se tam kvůli věku může přihlásit jen mladší začínající zemědělci," popsal.

Podmínkou pro získání přednostního pachtu má být, aby mladý nebo ekologický zemědělec, který žádá o pacht, musel například hospodařit ve stejném nebo sousedním katastrálním území a bude muset mít zajištěný přístup k pozemku. Státní pozemkový úřad spravuje asi tři procenta zemědělské půdy v Česku.

Ministr Výborný sdělil na dotaz ČTK, že jde o koaliční návrh. Dá se proto podle něj očekávat, že ho Sněmovna ve třetím čtení podpoří. A dalšími koaličními poslanci navrhl také zpřesnit nově navrhovanou povinnost pozemkového úřadu dohlížet na monitorování eroze zemědělské půdy. Úřad bude současně posuzovat dodržování podmínek protierozních standardů při hospodaření.

Poslanci ANO do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu vložit předkupní právo státu a uživatelů zemědělské půdy na obhospodařované zemědělské pozemky. Za stát by jednal právě pozemkový úřad. Při střetu předkupních práv by měl přednost oprávněný uživatel. Výjimkou by byl bezúplatný převod pozemku na osobu blízkou. Současný stav, kdy zákon neklade žádná omezení při prodeji půdy, je podle poslanců ANO nežádoucí, protože neposkytuje půdě dostatečnou ochranu. Nelze podle nich třeba zajistit, že prodávaný nebo jinak převáděný pozemek bude nadále sloužit zemědělským účelům.

Poslanci ANO chtějí rovněž prostřednictvím této novely vložit do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu povinnost vlastníků půdy informovat její uživetele o záměru jejího prodeje nebo jiného převodu. Netýkalo by se to převodů na osobu blízkou. Poslanci uvádějí, že chtějí zvýšit důvěryhodnost soukromoprávních vztahů spojených s užíváním zemědělské půdy. "Změna vlastníka zemědělské půdy může znamenat pro oprávněného uživatele zásadní změnu v užívání a bez informovanosti o tomto kroku může být jeho pozice nespravedlivě, bez jakéhokoli jeho zavinění, výrazně zhoršena," stojí ve zdůvodnění.

"My chceme docílit toho, aby stávající pachtýř byl informován o tom, že majitel pozemku chce provést prodej, a aby on měl možnost nějakým způsobem rychleji a včas zareagovat," řekl Kott. V případě předkupního práva jde pak podle něj o to, aby se půda nedostala do rukou spekulantů a aby do soutěže o půdu mohl přednostně vstoupit dosavadní pachtýř.

Projednávaná předloha má například umožnit obcím získávat od pozemkového úřadu bezplatně pozemky pro rozšíření veřejných hřbitovů. Rozšíří se také možnosti převodu pozemků po obou stranách místních či účelových komunikací. Umožní také zvýšit sazby pachtovného pro pozemky v působnosti SPÚ. Nově je bude stanovovat ministerstvo zemědělství vyhláškou, aby mohlo pružněji reagovat na aktuální vývoj v pachtovném.

reklama