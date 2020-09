Kolem 60 lidí v Příbrami protestovalo proti těžbě uranových hald

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ŠJú / Wikimedia Commons Jeden z autorů petice, starosta Petrovic a krajský zastupitel za STAN Petr Štěpánek se na setkání vyslovil pro zachování kulturní krajiny Příbramska jako hornické oblasti.

Kolem 60 lidí ve středu odpoledne protestovalo před pobočkou státního podniku Diamo v Příbrami proti plánované těžbě kameniva z hald v bývalém uranovém revíru. Obávají se nepříznivého vlivu na životní prostředí a zdraví lidí a doporučují zanechat odvaly v nynějším stavu. Někteří z účastníků si přinesli transparenty s nápisy "Nechte haldy být," na místě bylo také možné podepsat protestní petici.

O likvidaci uranových hald se jedná už delší dobu, Diamo navrhlo obcím několik variant řešení. Záměr má i své stoupence, kteří poukazují třeba na to, že se díky odtěžení hald v okolí sníží radonová zátěž.

Jeden z autorů petice, starosta Petrovic a krajský zastupitel za STAN Petr Štěpánek se na setkání vyslovil pro zachování kulturní krajiny Příbramska jako hornické oblasti. "Příbramsko bylo vždycky hornickou oblastí a ty haldy k němu tak nějak patří," uvedl. Upozornil na to, že kámen z hald, který chce stát použít na stavbu silnic, není sourodý a leží v těsném sousedství rodinných domů. "Už celá jedna generace s těmi to haldami žije, jsou na ně zvyklí a nevadí jim. A teď by se měly desítky let, odhadem až padesát, ty haldy rozebírat?" podivil se Štěpánek.

Další z řečníků poukázal na to, že v současnosti už jde o kus přírody, kde se vyskytují i zvířata, například srnky nebo dravci.

Ředitel odštěpného závodu Správa uranových ložisek v Příbrami Zbyněk Skála ČTK řekl, že iniciátorům protestu nabízel jednání u kulatého stolu, ti to ale podle něj odmítli. Podle jeho osobního názoru bylo cílem akce zviditelnění před volbami, Štěpánek na Příbramsku kandiduje do Senátu. Jeden z organizátorů Petr Kareš ale řekl, že protest neměl s politikou nic společného a cílem nebylo ani hanit Diamo. "Chceme jen vyjádřit svůj názor a pokusit se vyvolat diskusi se státnímu složkami," dodal Kareš.

Na ministerstvu životního prostředí byla zahájena dvě zjišťovací řízení k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), jedno se týká odvalu šachty číslo 15 a druhé odvalů šachet 11 a 19. Podle dřívějšího odhadu ministerstva měly být závěry z obou řízení vydány během prázdnin. "Aktuálně závěry zjišťovacích řízení finalizujeme," sdělila ČTK Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva.

Příbramské uranové ložisko se rozkládá od Kamenné po Dubenec. Rozlohu má 52 kilometrů čtverečních, délku téměř 25 kilometrů a šířku až čtyři kilometry. Celkový objem vydobytých prostor činí 44,5 milionu metrů krychlových. Založeno bylo 26 odvalů, na něž bylo uloženo téměř 28 milionů krychlových metrů hlušiny.

