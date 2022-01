Kolín se znovu odvolal proti záměru na zavážení písníku Sandberk Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Kolín se znovu odvolává proti záměru společnosti Kamenolomy ČR zavážet materiálem kolínský písník Sandberk, který je v těsné blízkosti řeky Labe. Záměr ze začátku roku 2020 město již jednou rozporovalo, proto ho ministerstvo životního prostředí vrátilo k přepracování. Společnost záměr pozměnila a předložila znovu. Podle starosty Kolína Michaela Kašpara (Změna pro Kolín) ale ani nová varianta zásadně nevyhovuje. Kašpar jí vytýká zejména trvající ohrožení spodní vody, dále pouze jednu variantu řešení či chybějící specifikaci naváženého materiálu. Společnost Kamenolomy ČR trvá na tom, že připomínky Kolína vyslyšela, vyplývá z jejího vyjádření pro ČTK. "Dnes jsme odeslali na krajský úřad odvolání, drtivá většina problémů totiž i v novém návrhu zůstává," sdělil 21. ledna Kašpar. Společnost Kamenolomy, která na místě až do roku 2018 těžila, chce vodní plochu zavážet materiálem. V lednu 2020 tento projekt sanace a rekultivace schválil středočeský krajský úřad s tím, že nemá vliv na životní prostředí, a není tedy nutné posuzovat vliv na životní prostředí dle zákona. Proti tomu se ale ohradilo město Kolín, Starý Kolín a několik spolků. Ministerstvo životního prostředí následně vrátilo kraji záměr k novému posouzení. Kromě ohrožení spodní vody v místě plánovaného zavážení Kolín i odborná veřejnost kritizují i další zásahy do okolí, oblastí by například projížděly desítky plně naložených nákladních aut denně. Rozdělení vodní plochy na dvě části by znamenalo, že jedna část písníku bude zcela odříznuta od Labe. V záměru Kašpar postrádá konkrétní propočty dopadu a vlivu na životní prostředí. Společnost Kamenolomy ČR trvá na tom, že připomínky Kolína vyslyšela. "Upravený záměr respektuje podmínky stanovené hydrogeologickým posudkem, aby nedošlo k žádnému ohrožení zdrojů pitné vody. Ve spolupráci s městem bychom pak chtěli dosáhnout stavu, kdy oblast zrekultivovaného jezera a blízkého okolí bude veřejně přístupná a co nejlépe přizpůsobená pro účely rekreace, odpočinku a sportování," sdělila ČTK mluvčí společnosti Kamenolomy ČR Edita Novotná. Firma podle ní počítá se snížením plánovaného objemu zavážky o třetinu a vybrané části jezera nebude zavážet vůbec. Se snížením objemu podle Novotné souvisí i předpoklad nižší dopravní zátěže. "Pro ověření nezávadnosti bude přivážený materiál procházet několikastupňovou kontrolou, přičemž městu Kolín nabízíme, aby se na této kontrole a její metodice podílelo," doplnila Novotná. Jezero Sandberk spojuje s řekou Labe vodní kanál o délce zhruba 300 metrů. Písník na kraji Kolína chtěla společnost původně zavážet 900 kubíky materiálu, v přepracovaném návrhu se objem snížil na 600 kubíků. To je ale podle Kašpara pouze jediná reálná změna. Připomínky v těchto dnech odeslalo i vodohospodářské sdružení Kolín a podle informací Kašpara se mají připojit i některé obce a spolky. Rada Středočeského kraje by k věci měla vydat stanovisko příští čtvrtek. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

