Komise řeší, jak sanovat místa, kam se ukládal odpad po těžbě uhlí na Ostravsku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr Štefek / Petr Štefek / Wikimedia Commons Heřmanickou haldu neboli odval tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá už asi 15 let.

Jaký by měl být optimální přístup k sanacím a rekultivacím míst, kam se ukládal odpad po těžbě černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru, má do prosince navrhnout mezinárodní expertní komise, jež pracuje od dubna pod ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Komise má také do konce srpna doporučit optimální varianty sanace haldy Heřmanice ve Slezské Ostravě. ČTK to dnes řekla mluvčí státního podniku Diamo Jana Dronská. Diamo má na starosti zahlazování následků hornické činnosti, tedy i sanaci heřmanické haldy, která patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji.

"Úkolem expertní komise je zhodnotit dosavadní postup sanace a rekultivace odvalů v ostravsko-karvinském revíru, využít zahraniční zkušenosti v této oblasti, zhodnotit průběh sanace odvalu Heřmanice a navrhnout optimální přístup k sanaci a rekultivaci odvalů v ostravsko-karvinském revíru se zaměřením na minimalizaci rizika termických aktivit a souvisejících negativních dopadů na životní prostředí," uvedl předseda expertní komise a ministrův náměstek Eduard Muřický ve společné tiskové zprávě MPO a Diama.

Heřmanickou haldu neboli odval tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá už asi 15 let. Průměrná výška haldy je 30 metrů, odval se rozkládá na ploše 65 hektarů. V roce 2017 začala na haldě fungovat třídicí linka, která zpracovávala materiál ze sanované haldy, po třech letech ale skončila.

Ředitel Diama Ludvík Kašpar uvedl, že dlouhodobým zájmem podniku je postupovat s co nejmenším vlivem na okolí a postupně zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohlo být toto území smysluplně využito. "Na odvale je obrovské množství hlušiny a práce odhadujeme na ještě nejméně deset let, proto bude užitečné si komplexně ujasnit další postup z ekologického, technického a ekonomického pohledu," uvedl Kašpar.

V expertní komisi jsou zástupci akademické obce, domácí a zahraniční experti se zaměřením na problematiku sanací a rekultivací odvalů a také zástupci samosprávy a stáních institucí. Dronská uvedla, že potřeba řešit problematiku odvalů co nejefektivněji vznikla i v souvislosti s převzetím útlumu těžby uhlí od společnosti OKD.

