Kontaminace podzemních vod benzenem je pro rybáře tragédie, ohrožuje dvě jezera

Foto | Stanislav Pernický Hustopečští rybáři ekologickým následkům havárie čelí čtyři roky poté, co se museli vyrovnat s ekologickou katastrofou na řece Bečvě, která byla v jejich oblasti otrávena kyanidem.

Kontaminaci podzemních vod benzenem, který unikl při havárii cisteren v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, označili hustopečští rybáři za tragédii. Těkavá toxická látka, jejíž výskyt byl potvrzen v sondážních jámách v těsné blízkosti jejich chovného sedmnáctihektarového jezera, ohrožuje podle nich nejen toto jezero č. 6, ale i spodní, odkud teče voda do řeky Bečvy. ČTK to řekl předseda hustopečských rybářů Stanislav Pernický. Kontaminovaná půda se podle něj musí okamžitě odtěžit."Je to pro nás tragédie. Pokud se nepodaří urychleně odtěžit zeminu zasaženou benzenem a hasební vodou, se kterou benzen přišel do styku, tak se můžeme rozloučit s rybařením na tomto jezeru. Pokud se kontaminovaná půda urychleně neodtěží, je to špatně," uvedl Pernický.

Místo nehody, při které po vykolejení vzplálo 15 ze 17 cisteren převážejících toxický benzen, leží zhruba sto metrů od jezera č. 6. Hustopečský rybářský svaz má v oblasti devět chovných jezer, vyjma jednoho se všechna ostatní nacházejí po spádu dolů kolem řeky Bečvy. "Máme tam dvě jezera v kaskádě za sebou, pokud by to šlo i do druhého jezera, byla by kontaminovaná dvě jezera. Ze spodního by to poté šlo do řeky Bečvy a ta chytne další ránu. Teď jsem mluvil s ministrem zemědělství (Markem Výborným) a řekl jsem mu to. V 17:00 zasedá krizový štáb v Praze. Uvidíme, co bude dál," doplnil předseda spolku. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Řada opatření se již na místě udělala, hasiči z preventivních důvodů umístili v části jezera, která je nejblíž místa havárie, norné stěny a místo zasypali sorbentem. Rybáři společně s hasiči zastavili vodoteč, která vede kolem místa havárie do jezera, zaslepili přepad z jezera z horního do spodního tak, aby ta voda nepostupovala dál a zároveň zaslepili výusť ze spodního jezera šestka západ, aby voda nešla do Bečvy, řekl v pondělí ČTK Pernický. Úhyn ryb zatím nezaznamenali.

Hustopečští rybáři ekologickým následkům havárie čelí čtyři roky poté, co se museli vyrovnat s ekologickou katastrofou na řece Bečvě, která byla v jejich oblasti otrávena kyanidem. V úseku řeky pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov uhynulo v září 2020 až 40 tun ryb. Rybáři od té doby pracují na zarybnění řeky, každoročně do řeky vysazují několik set tisíc rybích plůdků a ročních i dvouletých ryb.

