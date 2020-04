Koronavirus dopadá i na záchranné stanice, pomůže jim sbírka

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | ČSOP Vlašim Záchranným stanicím pro zvířata hrozí nedostatek peněz kvůli omezením ohledně koronaviru. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krize kolem koronaviru dopadá i na záchranné stanice pro zvířata. Podle Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) některým hrozí nedostatek peněz kvůli omezení pravidelných příspěvků od obcí či krajů. Svaz tak pro stanice vyhlásil sbírku Velikonoční nadílka. Za ČSOP to sdělila Zdeňka Nezmeškalová.

"Už nyní máme od některých stanic informace, že je obce letos nepodpoří," řekla Nezmeškalová. Upozornila, že stanice jsou zpravidla neziskové organizace, závislé na příjmech z různých zdrojů. Výpadek je tak může citelně zasáhnout.

Nezmeškalová popsala, že 20 až 30 procent nákladů na provoz stanic pokryjí příspěvky od ministerstva životního prostředí, větší část pak, vedle peněz od obcí, dají kraje. Například v Ústeckém kraji ale hrozí pozastavení dotací pro záchranné stanice. "Pro dvě stanice, které v té oblasti máme, tedy Zoopark Chomutov a Záchrannou stanici Falco v Dolním Týnci, by to bylo likvidační," podotkla.

Ochránci doufají, že sbírka zmírní dopady současné situace a pomůže i s péčí o mláďata. "Sezona mláďat se nám hlásí. Zajíčky máme sice už od ledna, ale objevují se i veverčata a mláďata ptáků," řekla Nezmeškalová. Péče o ně není levná, k drahým položkám patří například náhražka mateřského mléka.

Lidé prostřednictvím sbírky na facebooku vyberou, jakým produktem a v kolika kusech stanicím pomohou. Peníze s poznámkou pak pošlou na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi, který je 33 55 33 22/0800.

Sbírka potrvá do 19. dubna, peníze by měli lidé zaslat nejpozději do konce měsíce, aby pracovníci ČSOP mohli pomoc včas nakoupit a předat.

Do Národní sítě záchranných stanic ČSOP patří většina záchranných stanic v Česku. Jde o 35 pracovišť.

reklama