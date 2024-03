Ježci na zahradě a robotické sekačky? Větší problém jsou strunovky ve vysoké trávě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Robotická sekačka sice může představovat pro ježky (a jiné zahradní živáčky) riziko, ale podle Petra Stýbla z ČSOP, který má na starosti síť záchranných stanic pro volně žijící zvířata , nebude velké. Tyto sekačky se totiž typicky vypouštějí na anglický trávník, „aby byl ještě angličtější“. A to není prostředí, které by bylo přívětivé k životu. Ježci mají radši vysokou trávu. Tu, na kterou vezmete strunovku.Takhle. Ne že by statistiky stanic Zvíře v nouzi byly prosté zraněných ježků. Každý rok se jich do péče zvířecích záchranářů dostane okolo stovky. Ne všichni ježci jsou posekaní sekačkou, nějaké přinesli svým páníčkům psi.

Nicméně v kolonce „poznámka k příjmu“ se dost často opakuje informace o posekání. Je to čtení pro otrlé: skalpování, useknutí horní čelisti, amputace končetin... Z charakteru poranění se jen někdy dá odvodit, jestli za něj může sekačka, či strunovka, často se prostě hovoří o posekání.

„Řekl bych, že co se týče pravděpodobnosti posekání ježka v kvartetu robotická sekačka, strunová sekačka, lištová sekačka a motorová kosa, bude robotická sekačka asi ta nejbezpečnější,“ říká Petr Stýblo. „Robotická sekačka jezdí tam, kde prakticky žádný život není, tedy už není co zahubit.“

Problém je, když se majitel zahrady pustí do vysoké trávy. Tam může ježek spát. A nejen ježek. Vysoká tráva může být úkrytem pro jiné živáčky, žáby, hady, ještěrky, hmyz... Takže nejdřív se pozorně koukněte, než někam vběhnete se strunovkou nebo motorovou kosou.

A vysokou trávu nevysekejte všude, nechte živáčkům nějaké plochy k úkrytu.

Dobře, a co dělat, když i přes veškerou snahu zahradník při údržbě své zahrádky nějaké zvíře zraní?

Není dobré se pouštět do amatérského léčení. Petr Stýblo radí zavolat Zvíře v noci (774 155 155). Pracovník záchranné stanice poradí, co dělat dál, kam zvíře zavést, či rozhodne, zda si pro něj někdo přijede.

