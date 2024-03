Co se stane, když robotická sekačka potká ježka? A jak vypadají ježčí crashtesty?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Troels Pank / Oxfordská univerzita Ježek a robotická sekačka.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sníh dávno nikde, a vy smutně koukáte na trávník u rodinného domu a sledujete, jak tráva roste. A protože jste líní to jít posekat, děti vás už neposlouchají, koupíte si robotickou travní sekačku. Máte na ni a zároveň máte i zkušenost, že robotický vysavač zásadně zpříjemnil váš život. Všichni budou spokojeni. Jenom ježek ne.Ježek je zvíře, které na zahradě dost možná máte. A pokud stále po staru sekáte trávu ručně, tedy držíte se travní sekačky a vedete ji po zahradě, velmi pravděpodobně ježky nezabíjíte.

Jednak sekáte přes den, kdy jsou ježci zalezlí, a jednak máte oči, byť tedy už to s tím zrakem není, co to bývalo.

Ale ježka byste poznali. A nezasekali.

Jenže robotická sekačka nemá oči, ježka nepozná a ježka zaseká. Někdy.

I proto, že ji na trávník můžete poslat kdykoliv, třeba po setmění, ať má soused radost.

Po setmění se ale ježci aktivizují a začíná jejich „den“.

Takže jestli je vám život ježků milý, nebuďte líní a ještě chvíli sekejte ručně. Přijde doba, kdy snad budou robotické sekačky vybaveny senzory, které ježka rozpoznají. A taky vám trocha pohybu neuškodí.

Cože, někdo bude zdokonalovat senzory robotických sekaček? Možné to je. Minimálně tu je podnět od vědců z Oxfordské univerzity, kteří otestovali, co se stane, když se na trávníku potká robotická sekačka a ježek.

Nezkoušeli to na živých ježcích. Byly doby, kdy by to jistě šlo, ale dnes by žádná etická komise příčetné univerzity takový pokus nedovolila.

Ale jde to i bez živých ježků. Vědkyně Sophie Lund Rasmussenová z Oxfordské univerzity si ze záchranných stanic pro zvířata vyzvedla už mrtvé ježky, kteří z nejrůznějších důvodů podlehli zraněním či nemocem.

A těla mrtvých ježků dala na testovací trávník, na který vypustila robotické sekačky různých značek. A žádná ho „neviděla“ včas.

„Všechny robotické sekačky, které jsem testovala, se musely ježka fyzicky dotknout, aby ho detekovaly. A některé si mrtvého ježka vůbec nevšimly,“ říká Sophie Lund Rasmussenová.

V lehčích případech robotická sekačka mrtvého ježka lehce postrčila a pak změnila směr.

Přečtěte si také | Z jaderného bunkru v Polsku byl do světa vypuštěn milion kanibalských mravenců

V nejhorším případě stroj přejel se stále běžícími noži přímo přes tělo ježka, což způsobilo rozsáhlé poškození ježčí mrtvoly.

No dobře, to byly mrtví ježci, řeknete si, živý ježek by přeci před sekačkou utekl.

Neutekl. Ne vždy.

I to Sophie Lund Rasmussenová otestovala. Tentokrát už se živými ježky, ale pokus byl nastaven tak, aby se žádnému ježkovi nic nestalo. Byli to ježci ze záchranných stanic pro zvířata, kteří měli být vypuštěni zpět do přírody.

Celkem jich bylo padesát a každý byl vystaven interakci s robotickou sekačkou, která byla řízena tak, aby se zastavila 50 cm od ježka. A pro jistotu byla zbavena čepelí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sophie Lund Rasmussenová / Oxfordská univerzita Jak bude ježek reagovat na robotickou sekačku?

Ježci vykazovali tři odlišné reakce. Jedni od sekačky utíkali pryč. Jiní zůstali na místě strnule schoulení. A jiní sekačku zvědavě očichávali.

Obecně byli mladší ježci odvážnější než dospělí ježci.

„Každý ježek byl testován dvakrát a je zajímavé, že při druhém setkání se choval plašeji,“ uvádí Sophie Lund Rasmussenová. To je nesmírně důležité, protože to naznačuje, že se ježci mohou z prvního setkání s robotickou sekačkou poučit. „Pokud ježek přežije první setkání s robotickou sekačkou, je méně pravděpodobné, že se v budoucnu zraní, protože se jim bude vyhýbat,“ míní Rasmussenová.

„A domnívám se, že čím více sekaček na trhu bude přátelských k ježkům, tím větší je šance, že první setkání ježka se sekačkou bude přátelské k ježkům. Pokud se tito ježci setkají se sekačkou později v životě znovu, budou pak pravděpodobně opatrnější,“ říká Rasmussenová.

Ježčí crashtest

A aby to nebylo jen o tom, že jsou robotické sekačky ježčí zlo, připravila Rasmussenová pro robotické sekačky crashtest. Navrhla testovací figurínu ježka, která může výrobcům sekaček pomoci s vývojem chytrých sekaček, které ježka poznají a nezasečou.

Rasmussenová se svým týmem na základě poznatků určila klíčové pozice, do kterých by měla být umístěna figurína pro crash testy, aby simulovala hlavní reakce živého ježka během testu bezpečnosti sekačky na trávu.

Figurína byla navržena na základě prvních kolizních testů a je vyrobena z měkkého gumovitého plastu, který věrně napodobuje stavbu těla skutečného ježka. Testovací figurína bude snadno dostupná, Rasmussenová pro ni připraví volně dostupné podklady pro 3D tisk.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sophie Lund Rasmussenová / Oxfordská univerzita 3D crashtest figurína ježka.

„Klíčovým prvním krokem je zdokonalení senzorů, aby detekovaly ježky a vyhýbaly se jim,“ říká Rasmussenová.

Do té doby jsou při používání robotických sekaček dvě věci, které mohou ježky ochránit. Jedna je trochu nepohodlná, protože jde o to, že před vypuštěním sekačky zahradu projdete a zkontrolujete, zda na zahradě ježci nejsou. Druhá je jednodušší, totiž pouštět robotickou sekačku na zahradu jen za denního světla. Ježci tou dobou nejspíš někde spí.

Sophie Lund Rasmussenová spolu s kolegy k tématu publikovala dvě vědecké práce, jednak Testování vlivu robotických sekaček na trávu na ježky západní (Erinaceus europaeus) a návrh bezpečnostního testu a jednak Tváří v tvář nebezpečí: Zkoumání osobnosti a reakcí ježků západních (Erinaceus europaeus) na robotické sekačky na trávu.

Její výzkum byl financován společnostmi Husqvarna, STIHL, British Hedgehog Preservation Society a Carlsberg Foundation.

reklama