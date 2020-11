Koronavirus se objevil i u norků chovaných v Řecku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marcin Hernik / Flickr.com Mezi norky se v podmínkách chovů s tisíci zvířaty koronavirus SARS-CoV-2 zjevně rychle šíří a může zpětně nakazit lidi.

Koronavirus SARS-CoV-2, který způsobil pandemii nemoci covid-19, se objevil i u norků chovaných v Řecku. Informovalo o tom řecké ministerstvo zemědělství. Nákaza u těchto kožešinových zvířat se pečlivě sleduje kvůli mutaci koronaviru, která se objevila na dánských farmách a kterou se pak zpětně od těchto šelem nakazili lidé.

Koronavirus se objevil zatím na dvou farmách na severu Řecka poblíž měst Kozani a Kastoria. Na jedné z nich se nakazil i majitel a veterináři nařídili vybít všech 2500 chovaných zvířat. Podle řeckých úřadů zatím testy neukázaly, že by nakažená zvířata byla nositeli potenciálně rizikové mutace viru.

Už na jaře se koronavirus prokázal na farmách s norky v Nizozemsku, kde se od zvířat zpětně nakazili lidé. Vláda v Haagu se pak rozhodla, že chov norků od března příštího roku úplně zakáže.

V Dánsku se začátkem listopadu rozhodli utratit celou tamní populaci čítající 17 milionů norků poté, co se u nich objevila mutace koronaviru, která se přenesla i na lidi a vykazovala menší citlivost na protilátky. Úřady kvůli zmutované variantě viru nařídily karanténu v části regionu Severní Jutsko, kde se zasažené farmy nacházely.

Mezi norky se v podmínkách chovů s tisíci zvířaty koronavirus SARS-CoV-2 zjevně rychle šíří a může zpětně nakazit lidi. Vědci se obávají, že genetické změny ve variantě viru spjaté s norky by mohly ohrozit účinnost budoucí vakcíny. Mutace je totiž zvlášť odolná vůči protilátkám. Tomu, že by mutace byla nebezpečnější než jiné varianty koronaviru, ale zatím podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nic nenasvědčuje.

V desetimilionovém Řecku se dosud koronavirem nakazilo téměř 70.000 lidí, což je v přepočtu na obyvatele mnohem méně než v těžce zasažených evropských zemích jako jsou Itálie, Španělsko, Francie či Česko. I tady ale stoupají denní bilance nových případů - za posledních 24 hodin mělo pozitivní test více než 3000 lidí. Úmrtí v souvislosti s covidem-19 registruje Řecko 997.

