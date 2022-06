Kosmonosy otevřely koupací biotop Obora, vodu v něm čistí hlavně rostliny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Kosmonosích na Mladoboleslavsku otevřeli nový koupací biotop v areálu Obora. Samočisticí vodní nádrž na místě nepoužívaného koupaliště začalo město budovat loni v srpnu. Je součástí volnočasového areálu, který město vyjde na 36,5 milionu korun. Necelých sedm milionů městu přispěl Nadační fond Škoda Auto, uvedl za Kosmonosy Michal Šimon.

"Hodně jsme se inspirovali jinde, v Česku už je docela dost podobných biotopů, takže stejně jako jinde využíváme pro přírodní čištění vody hlavně kořenový systém vodních rostlin. Máme ale propojenou koupací a regenerační část koupaliště, což jinde k vidění moc není," řekl Šimon. Pro regeneraci bude sloužit zhruba polovina koupaliště, které má celkovou plochu 3000 metrů čtverečních. Regenerační a koupací část oddělují bójky.

Biotopická koupaliště udržují čistotu vody bez chemie, podle Šimona se krátce po napuštění vody před měsícem a půl v kosmonoském koupališti objevili například čolci a žáby. Kromě 3000 rostlin budou v případě zvýšeného náporu lidí s čistěním pomáhat i dva pískovcové filtry. "Každé dva týdny děláme rozbory, pokud se ukáže, že je voda ke koupání nevhodná, budeme to muset na pár dní zastavit nebo omezit, aby se voda dočistila," doplnil.

Biotop je jednou z částí volnočasového areálu, ve kterém jsou herní prvky a in-line dráha. Do budoucna město plánuje celoroční užívání a nasvícení, přibyde rekreační louka, přírodní amfiteátr a chatky, které by mohly sloužit například školám v přírodě. Do roku 2025 by se přes oboru měly Kosmonosy propojit s nedalekou obcí Bradlec obnovenými lesními cestami.

Obnovu koupaliště, které bylo od roku 1975 uzavřené, plánovalo město od roku 2019. Pro lidi z Kosmonos bude jediným místem ke koupání. Město jej slavnostně otevře u příležitosti Dne města Kosmonosy 25. června ve 14:00. Vstupné bude zdarma.

