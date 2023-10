Krokodýli zachránili psa. Vědci nyní zjišťují, zda jsou opravdu schopni empatie

Vědci v Indii, kteří zkoumají krokodýly bahenní, byli svědky zvláštních druhů chování. Krokodýli, kteří mají obecně pověst spíše samotářských tvorů, lovili ve smečkách, používali klacky jako návnadu, aby přilákali do blízkosti svých smrtících čelistí volavky, zajímali se o květinové girlandy plovoucí v řece, a dokonce zachránili mladého psa, kterého pronásledovala toulavá smečka jeho konkurentů, píše server Live Science.

Nová studie, která vyšla koncem srpna v časopise Journal of Threatened Taxa, naznačuje, že krokodýli bahenní (Crocodylus palustris) obývající řeku Savitri v indickém státě Maháráštra, jsou kognitivně vyspělejší, než se vědci v současnosti domnívají.

Výzkumníci zaznamenali případ, kdy smečka dospělých toulavých psů zahnala do řeky mladého psa. V řece byli tři krokodýli bahenní, kteří ale psa nesežrali. Místo toho se zdálo, že psa postrkují čenichy k místu na břehu, kde by byl před číhající smečkou v bezpečí.

