Kromě EU chce spalovací motory omezit asi 20 dalších zemí, průkopníkem je Norsko

Ministři energetiky zemí EU dnes nejspíš schválí normy zásadně omezující prodej nových aut se spalovacími motory po roce 2035. EU se tak připojí k asi 20 dalším zemím či blokům, které plánují omezit či zakázat k určitému datu prodej automobilů se spalovacími motory.

Průkopníkem je Norsko, které je současně největším producentem ropy a plynu v západní Evropě a které se chce stát první zemí, která do roku 2025 ukončí prodej benzinových a naftových vozů. Podíl nových elektrických vozidel v Norsku loni vzrostl na 79,3 procenta ze 65 procent v roce 2021 a z pouhých 2,9 procenta před deseti lety, uvedla počátkem roku Norská silniční federace (OFV).

V rámci EU si stanovily ambicióznější cíl také například Švédsko, Nizozemsko a Irsko, a to do roku 2030.

Do roku 2030 plánují zakázat prodej automobilů se spalovacími motory také Británie, jedna z kolébek automobilového průmyslu, Izrael a Singapur. Problémem Británie je, že se v zemi nachází pouze jediná továrna na baterie, a to vedle továrny automobilky Nissan v přístavním městě Sunderland. Klíčovým okamžikem proto bylo oznámení z minulého měsíce, že australská firma Recharge Industries koupila zkrachovalý britský start-up Britishvolt, který chtěl na severu Anglie postavit za 3,8 miliardy liber (101,7 miliardy Kč) továrnu na baterie do elektromobilů.

Čína, která je největším znečišťovatelem ovzduší a současně největším automobilovým trhem, si zpočátku klade za cíl, aby do roku 2025 bylo 20 procent vozidel poháněno "novými energiemi", do roku 2035 by to mělo být 50 procent.

Americký prezident Joe Biden v roce 2020 stanovil na mezinárodním autosalonu v Detroitu cíl, aby ze všech nových aut prodaných ve Spojených státech do roku 2030 byla polovina elektrických nebo takzvaných plug-in hybridů. Tento cíl podporuje i "velká trojka" z Detroitu - Ford, General Motors a Chrysler, respektive Stellantis. "Myslím, že uvidíte, jak automobilky z Detroitu předstihnou Teslu a jak budou konkurovat čínským výrobcům, kteří už jsou s elektrickými automobily také hodně daleko," řekl tehdy starosta města Mike Duggan novinářům na zahájení autosalonu.

Kalifornie a stát New York zakázaly od roku 2035 prodej vozidel se spalovacími motory (s výjimkou pro plug-in hybridy). Stejný cíl si stanovila i Kanada.

Japonsko, další významná automobilová země, s přechodem na elektromobily tolik nespěchá a upřednostňuje hybridní motory, v jejichž výrobě je světovou jedničkou japonská Toyota. V roce 2022 se elektromobily podílely na prodeji nových automobilů pouze podílem 1,7 procenta.

V Latinské Americe se Chile, významný producent lithia, zavázalo k roku 2035 zakázat prodej automobilů se spalovacími motory, Kostarika usiluje o to samé do roku 2050.

V Africe si daly za cíl ukončit prodej vozidel s nulovými emisemi do roku 2040 například Keňa, Rwanda nebo Maroko.

