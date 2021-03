Kromě kávy si v brněnském podniku Podobrazy lidé koupí i bylinky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | rosipaw / Flickr Iniciativu vítají i zástupci městské části Brno-střed. "Myšlenka pomoci našim zemědělcům nás nadchla, rádi jsme se zapojili a pomohli alespoň při komunikaci se zemědělci. To, že právě teď nemohou být na Zelném trhu a prodávat, je pro některé až likvidační, napěstované sazenice se nedají uskladnit a prodat jindy," doplnila Ludmila Oulehlová, radní Brna-střed

Kavárna Podobrazy na brněnském Zelném trhu se částečně přeměnila na zahradnictví. Kromě kávy si tam mohou lidé koupit i bylinky nebo jarní květiny. Důvodem je, že tradiční farmářské trhy se zatím kvůli koronavirové pandemii konat nemohou a pěstitelé by své výpěstky museli zaorat. ČTK to řekl majitel podniku Raed Kahwaji.

Nápad se zahradnictvím vznikl zhruba před dvěma týdny. "Uvědomil jsem si, že pěstitelé nemají šanci své výpěstky prodat, a museli by je zlikvidovat, což mi přišlo líto i s ohledem na to, že supermarkety je mohou nabízet. V kavárně jsme odstranili všechny židle a stoly a částečně ji přebudovali na zahradnictví. Příští týden by tam mohly být k dispozici i sazeničky rajčat a podle vývoje počasí snad i medvědí česnek," uvedl Kahwaji.

Za místo v kavárně farmáři nic neplatí, zatím se jich tam střídá asi pět. "Chceme maximálně využít naše prostory, které musí být zavřené. Proto jsme z kavárny udělali i galerii. Máme prosklené stěny, a tak střídáme jednotlivé výstavy, které jsou otočené směrem ven a lidé si je mohou prohlédnout," dodal majitel.

Iniciativu vítají i zástupci městské části Brno-střed. "Myšlenka pomoci našim zemědělcům nás nadchla, rádi jsme se zapojili a pomohli alespoň při komunikaci se zemědělci. To, že právě teď nemohou být na Zelném trhu a prodávat, je pro některé až likvidační, napěstované sazenice se nedají uskladnit a prodat jindy," doplnila Ludmila Oulehlová, radní Brna-střed, do jejíž gesce prodej na Zelném trhu spadá.

Kavárnu k prodeji využil například Petr Komínek ze Zahradnictví Trboušany, který na Zelném trhu každoročně nabízí sadby květin, zeleniny, bylinky, květiny, ovoce a zeleninu, suchou vazbu i vlastnoručně vyrobené čajové směsi a bylinné sirupy. Zúčastnit se chce také pěstitel Petr Balák z Medlova s kysaným zelím.

